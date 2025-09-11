Casa Bovio
Casa Bovio a Trani, "un affronto alla storia"

Art.97 si oppone al centro sociale e chiede il vincolo alla Sovrintendenza

Trani - giovedì 11 settembre 2025 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma dell'Avv. Alessandro Moscatelli, esponente del Movimento Civico Politico Articolo 97 che con questo intervento intende esprimere la più ferma opposizione riguardo al futuro della Casa Natale di Giovanni Bovio, uno dei massimi esponenti della storia e della cultura di Trani.

Il Comunicato stampa. Art.97 scrive alla Sovrintendenza: "Porre il vincolo storico-culturale".

Ho chiesto agli amici del movimento civico Art.97 — Liberi e Trasparenti, che hanno condiviso la mia idea, di richiedere alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Foggia e di Barletta — Andria — Trani un incontro al fine di discutere in ordine alla mancata istituzione del vincolo storico-culturale sulla Casa natale di Giovanni Bovio in Trani alla Via Mario Pagano angolo Via S. Agostino. Non è concepibile che anche la Casa Natale di Giovanni Bovio sia destinata a centro di aggregazione sociale in virtù di uno dei tanti bandi regionali che hanno già sottratto alla comunità cittadina altri siti. E' up vero e proprio affronto alla storia ed alla cultura della città di Trani di cui G)ovanni Bovio è stato uno dei massimi esponenti. Intendo sottolineare l'inerzia assoluta del Sindaco e di tutta l'amministrazione comunale sull'argomento, che non mi risulta essere passato dal Consiglio Comunale, e si fonda unicamente su un atto di indirizzo del primo cittadino che trascura totalmente la vocazione storica e culturale di questo sito sul quale, rammento, è apposta anche una lastra in pietra a futura memoria. Ci sono anche ulteriori dettagli di carattere tecnico-amministrativo che, allo stato, impediscono la destinazione della Casa natale di Giovanni Bovio a centro di aggregazione sociale. La destinazione dell'immobile è ad uso abitazione, come riportato nella delibera di giunta n.40 del 28.03.2023 e come confermato da visura catastale odierna in cui è indicata la categoria abitazione di tipo popolare (cat.A/4). Inoltre, l'immobile non risulta essere completato e idoneo alla destinazione di cui al bando "Luoghi Comuni", in quanto i lavori in corso (con variante) riguardano il solo piano terra e non i due piani superiori. La speranza è che la Sovrintendente accolga l'invito ad un incontro alla presenza del Sindaco cui è stata inoltrata la medesima richiesta

