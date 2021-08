"Ci vediamo su Real Time": i ballerini di Studio Danza alla corte di Enzo Miccio

Il matrimonio, che nella "confezione" scenografica andrà in onda su Real Time, si è celebrato ieri in Cattedrale: al termine della cerimonia, su piazza Duomo si sono esibiti in una strepitosa performance i ragazzi di Studio Danza: "Tutto creato in 4 sere, tutto così meravigliosamente incredibile, veloce, dinamico! Ma alla fine quello che è emerso da tutto ciò è la nostra forte unione e determinazione ! Felici, super felici di dire grazie ai nostri 40 ballerini che non si sono tirati indietro davanti alle prove notturne! Siete stati meravigliosi come sempre! Grazie infinite a Paola Martinelli per aver pensato a me e per aver condiviso questa opportunità con la nostra scuola! Grazie a Morris Klan per la super visione e per aver reso possibile l'impossibile!



Grazie a Cristoforo Maselli per essere stata calmo quando noi perdevamo il controllo, per i consigli e il supporto! Grazie a Massimo Tiberio per aver contribuito alla realizzazione della coreografia con me e Paola. Ma un grazie enorme va alla palestra Mouving Vito Capriglia per averci salvati all'ultimo secondo! Adesso ci vediamo su Real Time. Grazie al super Enzo Miccio impeccabile come sempre e grazie ai meravigliosi sposi!".

"Ci vediamo su Real Time: finalmente possiamo dirvi quello che è successo! L'esperienza bellissima e straordinariamente complicata che ci siamo catapultati a vivere!!!": è raggiante, nel suo post, Francesca Di Gieso, che insieme a Paola Martinelli ha firmato le coreografie dello spettacolo di danza che ha accompagnato le riprese televisive del programma di Enzo Miccio.