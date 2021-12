“Come mille oceani”: l’arrivederci di una madre a sua figlia scomparsa prematuramente

Organizzato dalle sezioni tranesi di AmoPuglia e Fidapa, questa sera alle 18.30 presso la libreria Luna di Sabbia (via Mario Pagano) è in programma l'incontro con Michela Barbangelo, autrice del libro "Come mille oceani" (ed. Book Sprint) che come sottolinea la stessa Barbangelo è "una comunicazione, una lunga lettera di addio o di arrivederci di una madre a sua figlia scomparsa a causa di una malattia".Un'autobiografia, in un certo senso, dove Michela si rivolge alla sua ragazza speciale, la sua splendida Claudia, raccontando a lei ed ai lettori gli episodi della vita "precedente", quando nulla lasciava presagire gli accadimenti successivi: racconti di esperienze, viaggi, studi, emozioni, rabbia e amore, amici e parenti. Sogni e illusioni. Gioie, tante. E poi il dolore. Dialogherà con l'autrice la giornalista Lucia de Mari.Nelle pagine scorre il dolore di una madre, di un padre, di un fratello, di una nonna, del fidanzatino, degli amici, delle amiche del cuore, nel vederla andar via per sempre. Ma Claudia c'è. In ogni pagina, in ogni rigo, deliziosa, speciale, nella disperata lotta per non abbandonare la vita. Claudia c'è sempre, ancora oggi. Mamma Michela in questo debutto letterario sa raccontare una storia ed il suo suono.E se gli oceani del titolo sono mille, la gioia di prima e il dolore del dopo non sono invece quantificabili. Sono infiniti.