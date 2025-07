Con la commedia "È semplice" il teatro si fa specchio dell’anima a Palazzo delle Arti Beltrani

Una pioggia d'autunno, tre donne interrotte e un incontro che cambia tutto, una storia che scava con leggerezza nei luoghi più profondi dell'essere.(porta alle 20:30), la sezione "Teatro" del prestigioso Palazzo delle Arti Beltrani di Trani ospita, commedia scritta, diretta e interpretata da, cone alla selezione musicale e composizione. Una produzione firmata I Vetri Blu - La Parabola, che promette di lasciare il segno.Con musica dal vivo e una drammaturgia che alterna ironia e delicatezza, lo spettacolo, accolto nell'atmosfera suggestiva della Corte Davide Santorsola, racconta l'incontro fortuito di tre donne molto diverse, accomunate da un senso di sospensione esistenziale. Tra battute taglienti e confessioni dolenti, si affrontano temi spesso taciuti o sottaciuti come menopausa, maternità, disabilità, crisi di mezza età, identità e discriminazioni di genere. Ma lo si fa con grazia, senza proclami, lasciando che siano le emozioni a parlare.La commedia, il cui titolo "È semplice" sembra quindi riferirsi alla natura ordinaria e quotidiana della vicenda, affronta con delicatezza aspetti sociali delicati.Sul palco,incanta con la sua Andrea, giovane musicista autistica che trova nel canto la sua voce più autentica., attrice e volto noto del piccolo schermo, dà vita a un'Alice esplosiva e generosa, capace di sciogliere i nodi più intricati dell'anima. E, già protagonista della scorsa stagione artistica di Beltrani con una trascinante "La Trinacria è femmina" assieme a Lorena Vetro, si conferma una narratrice potente, capace di orchestrare con maestria ritmo, ironia e poesia.Una drammaturgia ineccepibile, forte e delicata, senza tregua, senza neanche un attimo di distrazione scritta dalla Costanza che, in scena, si trasforma in una sorta di maga capace di far muovere la storia e di rendere tutte le attrici una vera amalgama di motivazioni, recitazione e sentimento."È semplice" è quando il teatro accende la verità delle emozioni, è un racconto che diverte e commuove allo stesso tempo. Un invito a guardarsi dentro, a ridere dei propri inciampi, ad accogliere l'altro senza filtri. È un teatro che non urla, ma sussurra verità che toccano tutti nel profondo.Un appuntamento imperdibile per chi crede che l'arte, quando è sincera, possa davvero cambiare lo sguardo sul mondo.(aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, e anche Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.