Consulta degli enti terzo settore, call per la condivisione di obiettivi e finalità

Nell'ottica di valorizzazione degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio cittadino, l'assessore Eugenio Martello, anche in virtù delle deleghe attribuite, intende farsi promotore di una proposta per l'attuazione di un regolamento per la costituzione ed il funzionamento della consulta degli Enti del terzo settore. Obiettivo principale della creazione della consulta sarà quello di istituire un luogo ufficiale di confronto e programmazione tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti del Terzo Settore Tranese, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni.In questa fase, l'assessore intende condividere con gli Enti del Terzo Settore Tranese contenuti e finalità dell'iniziativa amministrativa, attraverso una video call in programma martedì 1 giugno alle ore 19.30. Gli Enti del Terzo Settore, con sede nel Comune di Trani ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o che abbiano avviato la procedura d'iscrizione), potranno manifestare la loro volontà di partecipare alla video call inviando una mail all'indirizzo assessore7@comune.trani.bt.it entro le ore 20 di sabato 29 maggio 2021.