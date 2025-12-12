D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani

Dopo giorni di malumori e proteste per la mancata accensione delle luminarie natalizie, a Trani si è finalmente accesa la magia del Natale. Quasi a sorpresa, è stato installato e acceso un maestoso albero luminoso nella suggestiva cornice del porto, accanto alla statua di San Nicolino. Una scelta simbolica e scenografica che sembra voler riconciliare la città con l'atmosfera delle feste, riconsegnando ai tranesi un momento tanto atteso.La struttura, a forma di abete, si distingue per la brillantezza delle sue luci nei toni dell'oro e dell'azzurro, in armonia con il mare che circonda una delle baie più affascinanti della Puglia. La sua collocazione, quasi centrale rispetto al porto, conferisce all'albero un ruolo di protagonista assoluto, incorniciato dallo skyline unico della città vecchia.Negli ultimi giorni, non sono mancate le critiche – soprattutto da parte dei commercianti – per i ritardi nell'allestimento delle decorazioni natalizie, che hanno fatto temere un Natale sottotono per la città. Tuttavia, questa prima accensione ha già cominciato a rasserenare gli animi, regalando un'anticipazione della magia che l'amministrazione comunale promette di estendere anche ad altre zone della città nei prossimi giorni.Ora l'attesa è tutta per le altre luminarie, che si spera possano arrivare in tempo per restituire a Trani tutto il suo splendore festivo.