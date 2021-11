Da Trani parte l'annuale raccolta giochi per i bambini del reparto di pediatria oncologica del Policlinico di Bari

Mercoledì 8 dicembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, l'associazione di clownterapia "Il treno del sorriso – OdV" organizza l'annualeper i bambini del reparto di pediatria oncologica del Policlinico di Bari e di altri reparti pediatrici.A causa della pandemia dovuta al Covid 19, la raccolta avverrà presso Villa Guastamacchia di Trani, Via Sant'Annibale Maria di Francia n.41 (Via Corato), dove chiunque volesse portare un giocattolo (nuovo) da regalare ai bambini, troverà ad accoglierlo i volontari della nostra associazione di Clownterapia, nel rispetto di tutte le norme vigenti Anti-Covid 19."Dopo due anni in cui la pandemia ci ha impedito di andare a far visita ai nostri piccoli eroi ricoverati, finalmente ora possiamo tornare a farci regalare i loro sorrisi. Siamo felici che il nostro Treno riprenda il viaggio specialmente se carico di giochi nuovi da donare", questo il pensiero della Presidente dell'associazione Beatrice Brullo."La scelta della diversa sede è in ossequio alle disposizioni anti covid, ma come in passato anche questa volta avremo la collaborazione degli amici dell'OER e di quelli dell'AUSER che, con spirito collaborativo e associativo, hanno messo a disposizione la struttura di Villa Guastamacchia", precisa la vice presidente Michela Carlone, "Lavorare insieme, significa vincere insieme, unendo le forze si può andare molto lontano, se non possiamo essere una penna per scrivere la loro felicità, proviamo ad essere la gomma che cancella la loro tristezza".