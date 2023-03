Dalle primarie al futuro del Pd: la consigliera regionale Ciliento traccia la strada da seguire

«Domenica 26 la sinistra ha ritrovato la sua direzione. L'elezione di Elly Schlein a segretario nazionale del Partito Democratico esprime l'idea di un partito con un'identità chiara: di opposizione intransigente al governo delle destre, di ritrovare con decisione la centralità dei temi della lotta alle diseguaglianze, di uno stato sociale in grado di proteggere le fasce deboli della popolazione, di tutela ambientale e integrazione sociale nel rispetto delle diversità come presupposto essenziale della convivenza civile, di politiche di pace e integrazione europea e mediterranea.Il partito ha bisogno di riscoprire il vero senso del servire la politica a favore della comunità. L'esaltazione degli amministratori come unica espressione della politica e del partito è stata giustamente sconfitta in quanto la politica è altro, è partecipazione attiva di tutti i cittadini, per costruire una visione della società, un pensiero capace di coinvolgere e travolgere le coscienze. I circoli devono tornare ad essere il luogo del confronto delle idee dove tracciare nuovi percorsi, abbiamo bisogno di una politica che trovi soluzioni collettive.Con la nuova segretaria Elly Schlein è il momento di rivoluzionare il racconto del Partito Democratico, partendo da una visione generale della società e calandola nei territori. In Puglia servono segnali politici che rappresentino il voto delle primarie nel suo valore nazionale. Il neo segretario Domenico Desantis, a cui auguro buon lavoro, ha il compito di una verifica sui programmi e obiettivi di fine mandato che rilancino l'azione del governo regionale. Veniamo da anni dove l'emergenza sanitaria ha sconvolto l'azione dei governi regionali e ha messo in risalto le fragilità che tutti viviamo, abbiamo bisogno di costruire una comunità politica che dal nazionale al regionale fino ai singoli circoli riprenda a sognare»: lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd, Debora Ciliento.