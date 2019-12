Dipendenti del 118 senza stipendio a Natale, arriva la risposta da una delle associazioni di volontariato

«Se la Asl non rifonde a rendicontazione le economie utili a pagare gli stipendi, come può fare un ente del terzo settore a pagare?»

A seguito del comunicato sul mancato pagamento ad alcuni dipendenti delle associazioni di volontariato del 118, a firma di Luigi Marzano e Rosa Matera (Fp Cgil Bt) , arriva la risposta da una delle associazioni che gestiscono il servizio del 118.«Quando si fa comunicazione/informazione, è opportuno farla nella maniera più corretta e aderente alla realtà. Il messaggio della Cgil è fuorviante e sposta il vero problema dal committente a coloro che per conto della Asl svolgono un servizio istituzionale. Sento solo di dire che le associazioni di volontariato sono enti del terzo settore che non producono utili ma solo distribuiscono provenienti della Asl. Se la Asl non rifonde a rendicontazione le economie utili a pagare gli stipendi, come può fare un ente del terzo settore a pagare? Vi invito a leggere ed approfondire la legge 117/2017. Quindi, Marzano e chi propone la notizia, devono realmente conoscere il merito del sistema prima di attribuire responsabilità alle associazioni. In ultimo, siamo fermamente convinti della soluzione della sanità service, quindi le parti sociali se hanno parole ed energie da spendere, lo facciano per risolvere a monte il problema».