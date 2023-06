Divampa grosso incendio in un attico in via Tolomeo

Un grosso incendio per cause ancora da accertare è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno, intorno alle ore 15, in un attico in via Tolomeo.Le fiamme sono partite da un'abitazione sicuramente disabitata ma forse in ristrutturazione. Ad allertare i soccorritori i condomini dello stabile dopo aver avvertito puzza di fumo e visto le fiamme. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia di Stato che ha prontamente bloccato il traffico in via Tolomeo. Le fiamme sono state spente dai soccorritori nel giro di poco tempo. Non ci sono feriti.Non è stato necessario evacuare l'edificio. Dopo lo spegnimento del rogo l'abitazione in questione è stata messa in sicurezza.