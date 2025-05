Dormitorio per senzatetto e discarica a cielo aperto: preoccupante disagio in via Verdi

Alla vigilia dell'inizio lavori per la soppressione del passaggio a livello di Via Sant'Annibale M. Di Francia, lo snodo di via Verdi sta per assumere una importanza strategica sia per la viabilità su gomma sia per quella pedonale.Proprio per questo motivo noi di Articolo 97 abbiamo voluto percorrere il tragitto che centinaia di residenti di questa zona dovranno fare durante le diverse ore del giorno e della notte, per diversi mesi, per raggiungere la zona centrale della città.Durante questo sopralluogo abbiamo potuto riscontrare situazioni deprecabili in termini di ambiente e sicurezza.In particolare, all'altezza dell'incrocio tra Via Verdi e Via Sant'Annibale M. Di Francia, è presente una discarica a cielo aperto contenente elettrodomestici, indumenti, inerti, taniche semivuote e contenitori di vernici.Questa situazione insostenibile è stata denunciata, più volte ed invano, dai residenti stanchi di respirare aria insalubre e di assistere al passaggio di ratti.Attigua alla "discarica" insiste Villa Musicco, un pericolante rudere oggetto, negli anni, di atti predatori e roghi sviluppatisi all'interno della proprietà.Oggi questo immobile funge da dormitorio per senza tetto e tossicodipendenti che frequentano questo luogo incuranti della realtà che li circonda.Noi di Articolo 97 vogliamo denunciare questa situazione pericolosissima per la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano queste zone quotidianamente e, nello stesso tempo, sollecitiamo l'Amministrazione, interpellando eventualmente anche le forze dell'ordine, ad azioni atte a bonificare l'area in modo da permettere il passaggio dei residenti in totale sicurezza.Movimento Civico Articolo 97 - Trani