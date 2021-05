Ecco il nuovo logo della scuola Baldassarre, simbolo di sapere e libertà

In questi giorni la scuola secondaria di primo grado "Baldassarre" di Trani lancia il suo nuovo logo: un faro circondato dal cielo, dal mare che si fa onda e che si tramuta in libro, ed una spiaggia, intesa come approdo, porto sicuro rappresentato dal Sapere che porta alla crescita, alla capacità di emanciparsi ed essere autonomi. "Liberi" in una parola.La scuola Baldassarre, come sottolinea il Dirigente Marco Galiano, promuove, attraverso il nuovo logo, un'immagine che si fa parola, che a sua volta si tramuta in simbolo. Dai cinque colori utilizzati, emblema dei cinque dipartimenti disciplinari che classificano la suddivisione e l'organizzazione didattica, al faro stesso, simbolo centrale, che evoca l'emblema del punto di riferimento per eccellenza, ciò che la scuola Baldassarre vuole rappresentare per ragazzi, genitori e personale.Il cielo, simbolo di libertà ed apertura di vedute, sovrasta il faro ed il mare che, nello snodo dell'onda, vive la metamorfosi in libro, simbolo per eccellenza del Sapere come svago, ma soprattutto cultura, parola che vince la realtà, definisce la preparazione dei ragazzi, li aiuta a possedere quella realtà che ci circonda.La spiaggia è il degno alleato del faro nel rappresentare l'approdo, la conquista di quel sapere cercato e decodificato dai docenti e dai libri stessi.Ecco come l'iconografia di un'immagine, apparentemente semplice, diventa chiave di lettura del lavoro complesso e delicato, che coinvolge docenti e alunni, dirigenti e genitori, personale Ata e tutti i profili, anche esterni, che nell'arco d'interi anni scolastici, si affiancano all'istituzione educativa per eccellenza: la scuola.È stato un lavoro significativo ed efficace quello dell'agenzia Zoom di Maurizio e Gigi alla quale la scuola Baldassarre si è rivolta per la realizzazione di questo nuovo logo, che ora "campeggera' " sulla carta intestata dell'Istituto di piazza Dante e che accompagnerà idealmente ogni attività programmata, col Sapere, la Libertà e le "ampie vedute" di molteplici orizzonti a fare da guida.