Elvira Serra presenta "Le voci di Via del Silenzio" alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un podcast, una monaca e una verità personale

Un romanzo sulle scelte che ci definiscono

Un romanzo che esplora i temi dell', dellee degliIl programma di giugno allesi apre con, firma di punta del, per la presentazione del suo nuovo romanzo "" (Solferino). Appuntamentoalle. A dialogare con l'autrice ci sarà, in una serata dedicata al potere delle scelte e al coraggio delle rinunce."Le voci di Via del Silenzio" è una storia avvolgente che nasce dall'incontro tra due mondi lontani: quello di, giovane e talentuoso podcaster, e, al secolo, ex inviata speciale del Corriere della Sera ritiratasi in un monastero sull'isola di San Giulio. Luca approda in quel luogo silenzioso non per trovare la pace, ma per inseguire una storia fuori dal comune da raccontare.Man mano che il dialogo tra i due si fa più profondo, emergono domande universali: cosa significa cambiare vita radicalmente? Quali sono i costi e i significati di una scelta estrema come quella del voto monastico? Il racconto dell'ex giornalista che ha coperto eventi epocali, dall'attentato a Giovanni Paolo II alla strage di via D'Amelio, si intreccia con la crisi personale di Luca, portando entrambi a confrontarsi con le proprie rinunce e con i propri desideriCon una prosa limpida e acuminata, Elvira Serra ci regala un romanzo che scava nel profondo dell'identità personale, esplorando i momenti in cui la vita prende una svolta definitiva. "Le voci di Via del Silenzio" mette in scena un dialogo generazionale, umano e intellettuale, che tocca il cuore del lettore.È un invito a riflettere sul significato del successo, sulla ricerca di senso e sulla capacità di ascoltare la voce interiore, spesso sopita nel frastuono quotidiano.