Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion

Studenti, docenti e dirigente protagonisti di una mobilità internazionale straordinaria tra scambi culturali, accoglienza e spirito europeo

Trani - martedì 28 ottobre 2025 7.54
È partita la seconda grande sfida Erasmus dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio": questa volta di vera e propria sfida infatti si può parlare se è vero che alunni di scuola secondaria, docenti, dsga e dirigente dell'Istituto sono arrivati fino a 8.000 km di distanza da Trani giungendo a La Reunion, isola dell'Oceano Indiano a pochi kilometri dal Madagascar, nell'Africa del Sud. L'isola è infatti un dipartimento francese e di conseguenza è politicamente Francia a tutti, fatto che consente dunque di realizzare questa coraggiosa e sicuramente non comune mobilità internazionale fin lì. All'arrivo nella città di Saint Pierre, stamattina, il commovente incontro tra gli alunni tranesi e le famiglie e gli alunni ospitanti, che restituiranno la visita nel prossimo mese di marzo, si è svolto in un clima di entusiasmo e gioia. Si tratta della seconda di ben 5 mobilità che la scuola ha messo e metterà in campo in 2 soli mese, da ottibre a novembre 2025 (oltre a La Reunion i ragazzi sono stati e saranno a Crolles in Francia, a Rossdorf in Germania, a Nancy in Francia e a Sanok in Polonia), senza contare le altrettanto numerose mobilità che si stanno preparando in questi giorni per il secondo quadrimestre e che quasi certamente vedranno coinvolti, oltre agli alunni di scuola secondaria, anche i bambini di scuola primaria per, dimodochè saranno ben oltre il centinaio gli alunni che solo in quest'anno scolastico potranno fruire di questa straordinaria opportunità. Insomma una scuola, la RBPD, che conferma prepotentemente la propria vocazione internazionale allo scopo di creare quella cultura di pace, di amicizia e di solidarietà tra i popoli di cui tanto oggi sentiamo il bisogno. Un saluto dunque lungo 8.000 km ai nostri ragazzi e ad maiora semper, RBPD!!
  scuola Bovio Rocca Palumbo
