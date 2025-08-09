Estate in Puglia
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto

Tutti gli appuntamenti del fine settimana

Trani - sabato 9 agosto 2025

L'estate pugliese continua con grandi appuntamenti e serate all'insegna dell'intrattenimento. Tra sagre, mostre e concerti, ecco gli eventi più attesi del fine settimana.

Bisceglie

Concerto "Sol dell'Alba", 9 agosto
All'alba di sabato 9 agosto 2025, quando il cielo si tinge delle prime luci del giorno e il mare Adriatico riflette i colori dell'aurora, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese: Sol dell'Alba, l'evento-spettacolo che, dal 2019, unisce musica, territorio e cultura in uno scenario mozzafiato.


Nona edizione del Palio della Quercia, 9 agosto
L'associazione Schára, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, è lieta di annunciare la nona edizione del Palio della Quercia, che si terrà sabato 9 agosto sul waterfront del porto turistico di Bisceglie, nel giorno che precede i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantalone, patroni della città.

Festa Patronale - 9,10 agosto

Nino Buonocore in concerto alla Svevarena a Bisceglie, 10 agosto
Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni '80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d'eccezione.

San Ferdinando

Sport night, piazza della costituzione, 8-9 agosto

Trani

La settimana medievale, 8-10 agosto
Trani si prepara alla Settimana Medievale in un'esplosione di colori, suoni e tradizioni che animerà Piazza Duomo a Trani con sbandieratori, lancieri, figuranti e un drago maestoso che si riuniranno per l'inizio ufficiale della "Settimana Medievale", un evento che quest'anno celebra i 20 anni dell'Associazione culturale Trani Tradizioni.

Trani Classic Festival, 9 agosto
Il Trani Classic Festival raddoppia le emozioni e, dopo l'inaugurazione, si prepara a un nuovo imperdibile appuntamento con due giovani pianisti italiani: Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce entrambi originari della provincia di Bari e con un percorso formativo legato al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" del capoluogo pugliese.

Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
La Fondazione S.E.C.A., sensibile alle crescenti richieste dei turisti, incuriositi dalle aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana, avvenute durante la festa patronale, apre le sue porte anche nel weekend del 9 e 10 agosto.

Pop Art di Marcello Quarta, 9 agosto
Il Polo Museale di Trani, nell'estate tranese 2025, per la rassegna di eventi "Fuori Museo – 10° edizione", si tinge di acrilici colori sgargianti, tipici della pop art: collage e applicazioni di vario genere saranno al centro dello spazio espositivo della Corte con le opere dall'estro spiccato dell'artista leccese Marcello Quarta.

Andria

Spettacolo delle Perseidi, 10 agosto
Lo spettacolo delle Perseidi si sposta tra le geometrie perfette di Castel del Monte, con l'evento "Sotto il cielo di Federico II". Dalle ore 20.30, esperti del Planetario accompagneranno i presenti nell'osservazione delle stelle cadenti e nel riconoscimento delle principali costellazioni, offrendo un evento di grande suggestione.

Giovinazzo

Concerto Irene Grandi, 9 agosto
Giovinazzo ospiterà domani sera, 9 agosto, una tappa del tour 2025 di Irene Grandi. Appuntamento dalle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II con "Festival in...Porto".

Terlizzi

Festa maggiore, 9-10 agosto
Il programma completo religioso e civile dei festeggiamenti.

