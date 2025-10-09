“Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma

"Europa senza barriere: dialogo sulla disabilità" è il titolo dell'incontro che si svolgerà Venerdì 10 ottobre, alle ore 19:00, all'Auditorium San Luigi – Trani, organizzato da FdI.



Un'occasione per parlare di Europa fra inclusione, diritti e proposte con l'europarlamentare Chiara Gemma, membro dell'Intergruppo parlamentare sulla Disabilità e del Forum europeo della disabilità.



Dal Parlamento europeo alle nostre comunità locali: come si costruisce un'Europa più vicina alla disabilità? Un incontro aperto a tutti, per ascoltare, dialogare e condividere proposte