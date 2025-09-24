Social Video 6 minuti Fabio Purino, intervista Tonino Lacalamita

7 foto Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague

Non dipinge, monta. Non rappresenta, frammenta. È in questa sintesi che si racchiude l'energia sovversiva di, artista visivo, regista e grafico francese, che porta al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani lo spirito rivoluzionario del cinema della Nouvelle Vague. La sua mostra personale,, trasforma fino al 2 novembre le sale del piano nobile in un set cinematografico interiore, dove trenta tele diventano fotogrammi di un film mai girato. L'esposizione è un'immersione in un linguaggio visivo che rifiuta la narrazione lineare per abbracciare l'intuizione, la collisione, il frammento. Come i registi militanti degli anni '60 – da Godard a Truffaut – Purino smonta e ricompone la realtà, creando un dialogo serrato tra pittura, design e cinema.La ricerca artistica di Purino nasce da una profonda assimilazione, non solo tematica ma metodologica, della Nouvelle Vague. Le sue opere sono costruite per sottrazione, le figure non posano ma vengono attraversate da forme geometriche e colori piatti e vibranti, che non cercano la profondità ma la tensione emotiva. Il suo stile è inconfondibile: figure ritagliate che agiscono come tagli di montaggio, un confine tra figurativo e astratto che si fa poroso, e una tensione grafica ispirata ai manifesti del grande designer Saul Bass. Ogni tela è un "frame" sospeso, un invito allo spettatore a ricostruire connessioni, a riempire gli spazi vuoti, a partecipare attivamente alla creazione del senso.All'interno di questo percorso,ha voluto dedicare un omaggio speciale alla città che ospita la sua personale. Una serie di opere prende spunto dalla "Spiaggia di Trani", trasformandola nel soggetto di una vera e propria indagine artistica. Per l'artista, la spiaggia diventa una "cronaca visiva, specchio degli abitanti, contenitore di umori, stagioni di emozioni, affresco di attimi, bellezza invisibile, una città che pulsa". Un gesto che lega la sua ricerca cosmopolita al cuore pulsante del territorio, dimostrando come il suo sguardo sappia cogliere l'universale nel particolare.Nato a Hayange, in Francia, e diplomatosi all'Accademia di Belle Arti di Metz, Fabio Purino ha vissuto il linguaggio dell'immagine da ogni prospettiva. La sua carriera poliedrica lo ha visto affermarsi come regista e grafico, culminando nel ruolo di direttore artistico per il prestigioso canale culturale europeo ARTE, che ha ricoperto per quattordici anni, definendone l'identità visiva. Dopo aver lavorato per emittenti come France 2, MTV e RTL Germania, ottenendo importanti riconoscimenti, nel 2020 ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla pittura, portando sulla tela tutto il bagaglio della sua esperienza.La mostra a, aperta fino al 2 novembre, non è dunque una semplice esposizione, ma il manifesto di un artista che invita a rallentare per riscoprire la visione come atto di pensiero e di resistenza contro l'appiattimento dello sguardo contemporaneo. Esposizione personale di"La Nouvelle Vague", un approccio tra cinema, figure e forme ritagliate, sarà visitabile dal 20 settembre al 2 novembre 2025, dal martedì alla domenica (escluso il lunedì), dalle 16:00 alle 21:00 (ultimo accesso ore 20:00) a Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (BT).I biglietti (intero 5,00 euro e ridotto 3,00 euro per minori, studenti, docenti, over 65, soci partner) sono disponibili al Botteghino diin via Beltrani 51 a Trani (aperto fino a fine settembre dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì). Il costo include la visita a tutto il Museo ed alle collezioni della Pinacoteca "Ivo Scaringi". Infotel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it