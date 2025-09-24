Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague

A Palazzo Beltrani un percorso immersivo tra fotogrammi, figure ritagliate e un omaggio speciale alla spiaggia della città

Trani - martedì 23 settembre 2025 18.49
Non dipinge, monta. Non rappresenta, frammenta. È in questa sintesi che si racchiude l'energia sovversiva di Fabio Purino, artista visivo, regista e grafico francese, che porta al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani lo spirito rivoluzionario del cinema della Nouvelle Vague. La sua mostra personale, "La Nouvelle Vague. Un approccio tra cinema, figure e forme ritagliate", trasforma fino al 2 novembre le sale del piano nobile in un set cinematografico interiore, dove trenta tele diventano fotogrammi di un film mai girato. L'esposizione è un'immersione in un linguaggio visivo che rifiuta la narrazione lineare per abbracciare l'intuizione, la collisione, il frammento. Come i registi militanti degli anni '60 – da Godard a Truffaut – Purino smonta e ricompone la realtà, creando un dialogo serrato tra pittura, design e cinema.

La Genesi di un'Arte: Montare la Visione
La ricerca artistica di Purino nasce da una profonda assimilazione, non solo tematica ma metodologica, della Nouvelle Vague. Le sue opere sono costruite per sottrazione, le figure non posano ma vengono attraversate da forme geometriche e colori piatti e vibranti, che non cercano la profondità ma la tensione emotiva. Il suo stile è inconfondibile: figure ritagliate che agiscono come tagli di montaggio, un confine tra figurativo e astratto che si fa poroso, e una tensione grafica ispirata ai manifesti del grande designer Saul Bass. Ogni tela è un "frame" sospeso, un invito allo spettatore a ricostruire connessioni, a riempire gli spazi vuoti, a partecipare attivamente alla creazione del senso.

Omaggio a Trani: la Spiaggia come Affresco di Emozioni
All'interno di questo percorso, Fabio Purino ha voluto dedicare un omaggio speciale alla città che ospita la sua personale. Una serie di opere prende spunto dalla "Spiaggia di Trani", trasformandola nel soggetto di una vera e propria indagine artistica. Per l'artista, la spiaggia diventa una "cronaca visiva, specchio degli abitanti, contenitore di umori, stagioni di emozioni, affresco di attimi, bellezza invisibile, una città che pulsa". Un gesto che lega la sua ricerca cosmopolita al cuore pulsante del territorio, dimostrando come il suo sguardo sappia cogliere l'universale nel particolare.

Cenni Biografici: un Artista tra Immagine e Pittura
Nato a Hayange, in Francia, e diplomatosi all'Accademia di Belle Arti di Metz, Fabio Purino ha vissuto il linguaggio dell'immagine da ogni prospettiva. La sua carriera poliedrica lo ha visto affermarsi come regista e grafico, culminando nel ruolo di direttore artistico per il prestigioso canale culturale europeo ARTE, che ha ricoperto per quattordici anni, definendone l'identità visiva. Dopo aver lavorato per emittenti come France 2, MTV e RTL Germania, ottenendo importanti riconoscimenti, nel 2020 ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla pittura, portando sulla tela tutto il bagaglio della sua esperienza.

La mostra a Palazzo Beltrani, aperta fino al 2 novembre, non è dunque una semplice esposizione, ma il manifesto di un artista che invita a rallentare per riscoprire la visione come atto di pensiero e di resistenza contro l'appiattimento dello sguardo contemporaneo. Esposizione personale di Fabio Purino "La Nouvelle Vague", un approccio tra cinema, figure e forme ritagliate, sarà visitabile dal 20 settembre al 2 novembre 2025, dal martedì alla domenica (escluso il lunedì), dalle 16:00 alle 21:00 (ultimo accesso ore 20:00) a Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (BT).

I biglietti (intero 5,00 euro e ridotto 3,00 euro per minori, studenti, docenti, over 65, soci partner) sono disponibili al Botteghino di Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto fino a fine settembre dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì). Il costo include la visita a tutto il Museo ed alle collezioni della Pinacoteca "Ivo Scaringi". Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
Social Video6 minutiFabio Purino, intervistaTonino Lacalamita
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague © Credits
7 fotoFabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Passion Purpose acrilico cm x cmStatut de Libert L artiste et son Atelier Acrilico x ceIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WA
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio Reading con Renzo Samaritani Schneider e Stefania De Toma
Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo Grande successo per la due giorni con il regista tranese ed il talk con l'Assessora alla Cultura Lucia De Mari e l'esperto Lorenzo Procacci Leone
1 Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi Due serate evento a Palazzo Beltrani: stasera il docufilm premiato con il Nastro d'Argento e domani il ritratto dell'indimenticabile attrice.
"Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani "Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani In scena domani al Beltrani. lo spettacolo-racconto di Cosimo Damiano Damato
Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini" Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini" Dalla leggerezza di Schubert alla potenza drammatica di Bortkiewicz, una serata di grandi emozioni musicali
Bortkiewicz, una prima europea a Trani Bortkiewicz, una prima europea a Trani Martedì 16 settembre a Palazzo Beltrani, il pianista Alfonso Soldano esegue la sua inedita versione per due mani del Concerto n.2.
Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani Sergei Bortkiewicz risorge a Palazzo delle Arti Beltrani
"Ultimo tango a Buenos Aires", Damato a Palazzo Beltrani "Ultimo tango a Buenos Aires", Damato a Palazzo Beltrani Un viaggio tra musica e mito in scena il 24 settembre
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
23 settembre 2025 Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
23 settembre 2025 La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
23 settembre 2025 62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
23 settembre 2025 Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
1
Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
23 settembre 2025 Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
23 settembre 2025 Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
Orrore nella campagna di Trani: trovati i resti carbonizzati di un cane
23 settembre 2025 Orrore nella campagna di Trani: trovati i resti carbonizzati di un cane
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.