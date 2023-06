Festa della Musica, la fanfara del Comando Aeronautica Militare si esibisce a Trani

In occasione della giornata della Festa della Musica, mercoledì 21 giugno 2023, a partire dalle ore 20.30, avrà luogo a Trani presso piazza Duomo, un concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari.

La Festa della Musica è una manifestazione popolare che si tiene ogni anno il 21 giugno per celebrare il solstizio d'estate ed è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Anche quest'anno il Ministero della Difesa ha accettato l'invito dell'Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica AIPFM (che organizza l'evento per conto del Ministero della Cultura) allo scopo di promuovere a livello nazionale la "Festa della Musica" con il coinvolgimento di complessi militari del Ministero della Difesa.

In occasione del centenario della costituzione dell'Aeronautica miliare, la Città di Trani ha inteso promuovere questa iniziativa che avrà finalità benefiche. Durante la serata (con ingresso libero) verrà avviata una raccolta fondi in favore dell'associazione di volontariato Arges che si occupa di assistenza domiciliare per pazienti oncologici.

Presentatrice della serata musica sarà la giornalista e conduttrice Francesca Rodolfo.



Di seguito il programma musicale completo della serata:

- FLYING Vincenzo Anselmi;

- C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA – LA CALIFFA – C'ERA UNA VOLTA IL WEST – L'ESTASI DELL'ORO Musica: Ennio Morricone – arr. T. Parson, G. Mortimer, J. De Mey;

- OBLIVION – LIBERTANGO Musica: Astor Piazzolla – arr. L. Pusceddu, M. Maiellari - solista: M° 1° A.C. Giorgio D'Elia;

- IL POSTINO Luis Bacalov/arr. Emiliano Gusperti -solista: M° P.G. Gianpaolo Santamaria;

- DANZON n. 2 Arturo Marquez – trasc. O. Nickel;

- BESAME MUCHO Consuelo Velàsquez – arr. C. Navarro;

- BENNY GOODMAN MEMORIES Arr. Naohiro Iwai;

- WEST SIDE STORY Leonard Berstein/arr. Naohiro Iwai;

- IL CANTO DEGLI ITALIANI M. Novaro – elab. Fulvio Creux.

La Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, fu costituita nel 1984. Diretta dal maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno, è composta da 30 musicisti Sergenti e Graduati, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l'esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d'istituto della Forza Armata. L'alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.

Il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell'Aeronautica e l'addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l'adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.