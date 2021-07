Festa patronale a Trani, 40 agenti impegnati nel weekend

Trani si prepara a vivere la sua festa patronale. Con l'accensione della fontana luminosa in piazza Quercia in programma questa sera alle 21, iniziano i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola Pellegrino. Una festa ancora ridotta a causa delle restrizioni covid ma che comunque offrirà alla popolazione momenti di intensa partecipazione legati alla venerazione del patrono, a partire dalla riproposizione della macchina di San Nicola in piazza Libertà, dove sarà esposta l'effigie del Santo."La massima prudenza, il senso di responsabilità di ciascuno di noi e soprattutto l'attenzione alle ben note regole di contrasto al virus impediscono di vivere i tradizionali festeggiamenti secondo il consueto e ricco programma di manifestazioni religiose e civili. Non vivremo alcuni riti a noi cari ma certamente non cambierà, anzi si rafforzerà, il sentimento di amore e devozione per il nostro Santo Patrono" spiega il sindaco Amedeo Bottaro che questa sera parteciperà al momento di accensione della fontana luminosa a cura della ditta Faniuolo che resterà in piazza Quercia fino al prossimo 28 agosto. Prosegue il sindaco: "Il Comitato Feste Patronali, col sostegno di tantissimi cittadini, si è prodigato, con eccellenza e capacità, per rendere comunque speciale l'atmosfera durante i giorni dedicati alla Festa. Non vogliamo rinunciare alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Dal cuore di Trani, nel nome di San Nicola Pellegrino, lanceremo segnali di luce, di fiducia e di speranza al Paese intero".Nel week end della festa patronale saranno impegnati 40 agenti della Polizia Locale. L'assessore, Alessandra Rondinone, lancia un appello alla popolazione: "Auguro ai tranesi di vivere una serena festa patronale, invitando i cittadini al massimo rispetto e alla massima osservanza delle misure di sicurezza e prevenzione per il rischio da contagio legato all'emergenza Covid, ricordando come la stessa non sia ancora stata superata. Enormi sforzi sono stati fatti per garantire la realizzazione degli eventi. L'Amministrazione assicura il presidio delle situazioni di rischio. Sono convinta che la cittadinanza tutta saprà fare la sua parte". Si ricorda che la fiera è stata spostata nella zona del molo Santa Lucia e di largo Pastore.