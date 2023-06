Fiamme nella notte in via Pietro Nenni: distrutte Due automobili

Un incendio ha illuminato la notte a Trani in via Pietro Nenni, nei pressi del passaggio a livello di via sant'Annibale Maria di Francia. Sono andate a fuoco due autovetture, completamente distrutte .Molti residenti nella zona si sono svegliati e sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che sono riusciti a spegnerlo prima che l'incendio provocasse altri danni , oltre quelli del fumo alla palazzina adiacente il marciapiede su cui erano parcheggiate le due automobili.Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'incendio.