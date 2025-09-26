Vita di città
Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
"Le segnalazioni non hanno gerarchie. Fino all'ultimo giorno penserò al bene dei tranesi prima di ogni decisione"
Trani - venerdì 26 settembre 2025 15.00
La fontana di Piazza della Repubblica è tornata pulita. Dopo la segnalazione inoltrata dalla nostra redazione lo scorso 24 settembre, che ne documentava lo stato di degrado, (leggi qui) , questa mattina gli addetti di AMIU sono intervenuti per ripristinare il decoro. La vasca era ormai colma di rifiuti di ogni genere – cartoni, cicche di sigaretta, buste di plastica – che avevano persino intasato l'impianto di riciclo dell'acqua. Un'immagine frutto dell'inciviltà di pochi, che ora lascia il posto a un simbolo cittadino restituito alla sua funzione. Già nei prossimi giorni l'acqua tornerà a zampillare. L'intervento è stato l'occasione per un'ampia riflessione da parte del sindaco Amedeo Bottaro, che, interpellato sulla questione, ha colto l'opportunità per spiegare il metodo di lavoro dell'Amministrazione di fronte alle molteplici sfide della città.
"Nessuna gerarchia nelle segnalazioni, ogni disagio è prioritario"
Il primo cittadino ha chiarito come vengono gestite le numerose richieste che pervengono quotidianamente. "L'Amministrazione riceve ogni giorno, da parte dei residenti, numerose segnalazioni alle quali è chiamata a dare una priorità, così come è successo qualche giorno fa con la situazione in Via Valdemaro Vecchi, presa subito in carico e poi sistemata", ha spiegato Bottaro, che ha poi voluto ringraziare la stampa per il suo "ruolo di cerniera fra la comunità e la pubblica amministrazione". Il Sindaco, tuttavia, ha però tenuto a sottolineare un principio fondamentale: "La segnalazione non diventa prioritaria se accompagnata da polemiche, spesso sterili e pretestuose, o se ci perviene da chi si crede più autorevole o più influente di altri. Ogni segnalazione è di per sé un disagio che si manifesta ed in quanto tale è di per sé prioritario per questa Amministrazione, lo è sempre stato".
Traffico e rifiuti: le sfide quotidiane e i lavori strategici
Bottaro ha poi allargato lo sguardo alle problematiche più sentite in città, dalla pulizia alla viabilità, rivendicando la necessità di bilanciare l'ordinaria amministrazione con una visione strategica a lungo termine. "Chi non vorrebbe una città più ecosostenibile e pulita? Ed ogni giorno eleviamo multe per conferimenti di rifiuti impropri con le relative segnalazioni per rimuoverli", ha affermato. Sulla questione del traffico, ha aggiunto: "Chi non vorrebbe una città con una viabilità più fluida? Ma ci sono lavori stradali non procrastinabili, come gli ultimi legati al riciclo delle acque reflue che serviranno per uso agricolo, che in qualche modo rallenteranno il traffico, specialmente se concomitanti ad altri, come quelli in corso per infrastrutture e sottoservizi, su via Annibale Maria di Francia o altri legati importantissimi legati ai lavori RFI per il sottopasso di via De Robertis."
L'impegno fino all'ultimo giorno
Infine, il Sindaco ha concluso con una dichiarazione che suona come un impegno personale e politico verso l'intera comunità: "Fino all'ultimo giorno di questa mia sindacatura, continuerò a considerare tutti i cittadini di Trani importanti, tutti e senza alcuna distinzione di sorta. A loro penso prima di ogni azione e decisione, a loro l'Amministrazione sente il dovere di chiedere scusa per tutte le volte che non è riuscita a soddisfare le richieste."
