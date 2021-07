Furgone urta contro auto in sosta e perde portellone

L'incidente oggi in via Tenente Luigi Morrico

Via Tenente Luigi Morrico è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia locale a causa in un incidente avvenuto poco prima delle ore 13: da una prima ricostruzione sembrerebbe che un furgoncino mentre percorreva la suddetta strada abbia urtato contro una Skoda di colore blu in sosta e che a seguito dell'impatto si sia staccato il portellone laterale del mezzo in transito.Tempestivo l'intervento degli agenti della Polizia municipale che hanno immediatamente chiuso la strada al traffico per poter effettuare tutti i rilievi del caso in totale sicurezza.