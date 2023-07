Galà d'Estate, concerto della Polizia di Stato in piazza Duomo

Lo splendido scenario di piazza Duomo di Trani sarà teatro dello straordinario concerto della Banda della Polizia di Stato. Sotto la guida del Maestro Direttore Maurizio Billi, considerata figura di riferimento nel panorama delle orchestre di fiati a livello internazionale, il complesso musicale ha raggiunto livelli di indiscussa qualità, peraltro testimoniata da registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi consensi. Il concerto, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone è stato realizzato grazie al prezioso apporto della fondazione SECA Il programma musicale della serata prevede una varia ma coerente scelta di pagine tra le più celebri della letteratura musicale. Da Verdi a Morricone attraverso le indimenticabili melodie di Leonardo Bernstein. Un viaggio che attraverso tempi e stili diversi in cui non poteva mancare la presenza di Astor Piazzolla, come omaggio alla Puglia e a Trani, terra che diede le origini alla sua famiglia. Una compagine musicale di alto profilo che lo stesso premio Oscar Ennio Morricone definì una straordinaria Orchestrata di fiati, arricchita in questa occasione dalle voci di Federica Balucano e Cataldo Caputo.Oltre alle massime autorità, saranno presenti molti amici della Polizia di Stato e tutti i cittadini che vorranno assistere all'evento.

Il concerto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina di Facebook: https://www.facebook.com/QuesturaBarlettaAndriaTrani/