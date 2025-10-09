Sanità
Giovane in strada a Trani, Amedeo Bottaro attiva l'ultima risorsa: la richiesta di TSO
Falliti i tentativi di assistenza volontaria, il Sindaco ha segnalato il caso alla Asl per tutelare l'incolumità del ragazzo
Trani - giovedì 9 ottobre 2025 11.19
L'articolo pubblicato lo scorso 06 ottobre: "Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città", trattava la scena di un uomo, un extracomunitario, che si era abbandonato a terra in pieno centro a Trani, sintomo, scrivevamo, di una crescente fragilità sociale che non riguarda più solo le metropoli. L' immagine-denuncia e l'articolo, diventati in poco tempo virali sui social, avevano lo scopo di interrogare profondamente la nostra comunità a due livelli: la coscienza individuale e collettiva di fronte al dramma e, al tempo stesso, la capacità delle istituzioni di rispondere ad una situazione alla quale non dobbiamo e non possiamo abituarci. L'articolo si concludeva con un chiaro interrogativo: avremmo fatto mai abbastanza per evitare tutto questo?
Alla situazione avevano tentato di porre rimedio sia la comunità tranese, testimoniata dai tanti commenti solidali e di aiuto pratico di chi ha tentato, senza riuscirsi, di essere parte della soluzione e sia le Istituzioni che sono intervenute anch'esse senza successo con il PIS (Pronto Intervento Sociale), la Polizia Locale, il 118 e finanche i Carabinieri, non ci sono riuscite neanche loro a convincere il giovane tunisino che si è sottratto sistematicamente ad ogni forma di aiuto.
Ma la domanda quindi era: avremmo fatto mai abbastanza per evitare tutto questo? La risposta era "NO" ed i successivi fatti lo hanno dimostrato, perché difronte ad una situazione umana estrema non ci si poteva e doveva arrendere, era necessario alzare il livello di intervento e così è stato. Abbiamo sentito per telefono Amedeo Bottaro, Sindaco della Città di Trani, per farci aggiornare sulla situazione.
