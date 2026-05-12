Glaucoma e salute degli occhi, il Sud Italia tra le aree più a rischio: perché la primavera è il momento giusto per un controllo oculistico

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La Società Oftalmologica Italiana lancia l'allarme: oltre un milione di italiani ha il glaucoma senza saperlo

La Società Oftalmologica Italiana ha diffuso i dati più recenti sulla prevalenza del glaucoma nel nostro Paese, e il quadro che emerge è tutt'altro che rassicurante. Oltre un milione di italiani convive con questa patologia senza averne ricevuto diagnosi, ignaro che la pressione intraoculare elevata stia progressivamente e silenziosamente danneggando il nervo ottico. Il glaucoma è oggi la seconda causa di cecità irreversibile nel mondo, dopo la cataratta, e la prima tra quelle non trattabili chirurgicamente in modo risolutivo: il danno al nervo ottico che esso provoca non si recupera, e l'unica strategia efficace è intercettare la malattia prima che il campo visivo si restringa in modo percepibile. In Puglia, dove la popolazione anziana è significativamente rappresentata e l'accesso alle visite oculistiche di controllo è ancora disomogeneo sul territorio, il rischio di diagnosi tardiva è una realtà documentata.

La stagione primaverile porta con sé un aumento dell'esposizione solare che, se non gestita con adeguata protezione, può accelerare il danno retinico e favorire lo sviluppo della cataratta. È anche il periodo in cui le giornate più lunghe e luminose rendono più evidenti eventuali alterazioni della visione che nei mesi invernali, con scarsa illuminazione naturale, erano passate inosservate. Per questi motivi, marzo e aprile rappresentano il momento ideale per sottoporsi a una visita oculistica di controllo, soprattutto per chi ha superato i 40 anni o ha una storia familiare di patologie oculari.

Il ladro silenzioso della vista: come il glaucoma progredisce senza dare segnali evidenti

Il glaucoma viene spesso definito il "ladro silenzioso della vista" perché nella sua forma più comune, il glaucoma primario ad angolo aperto, progredisce per anni senza produrre dolore né alterazioni visive percepibili nella vita quotidiana. La perdita del campo visivo avviene inizialmente nella zona periferica, quella meno utilizzata dalla visione centrale, e il cervello compensa automaticamente queste lacune senza che la persona se ne accorga. Quando i sintomi diventano evidenti, ovvero quando si inizia a notare difficoltà nella guida notturna, aloni attorno alle luci o una sensazione di visione a tunnel, il danno al nervo ottico è già in uno stadio avanzato e una quota significativa di fibre nervose è stata irrimediabilmente compromessa.

I fattori di rischio per lo sviluppo del glaucoma comprendono la pressione intraoculare elevata, la familiarità per la malattia (chi ha un parente di primo grado con glaucoma ha un rischio quattro volte superiore alla media), l'età avanzata, la miopia elevata, il diabete mellito e alcune patologie cardiovascolari come l'ipotensione arteriosa cronica. In Puglia, la combinazione di un'alta prevalenza di diabete e di una popolazione che si sta rapidamente invecchiando crea le condizioni per una maggiore esposizione al rischio di glaucoma rispetto alla media nazionale, rendendo ancora più urgente la cultura del controllo oculistico periodico.

Prevenire prima che sia tardi: la visita oculistica che nessuno dovrebbe rimandare

La diagnosi precoce del glaucoma si basa su esami semplici e non invasivi che fanno parte di una visita oculistica completa: la tonometria per la misurazione della pressione intraoculare, l'esame del fundus oculi per la valutazione del nervo ottico e la perimetria computerizzata per il monitoraggio del campo visivo. Nessuno di questi esami provoca dolore o richiede una preparazione particolare, e l'insieme dell'indagine si completa nell'arco di un'ora. Il problema, come spesso accade per le patologie asintomatiche, è convincere le persone a effettuare un controllo in assenza di disturbi evidenti. Per abbattere questo ostacolo, oggi è possibile prenotare visite ed esami online in tutta Italia attraverso portali come Elty, che raccolgono l'offerta di oculisti e strutture specializzate disponibili in Puglia e nelle province limitrofe, con la possibilità di confrontare profili professionali, disponibilità e costi e di fissare l'appuntamento direttamente online. Per i residenti di Trani, dove la concentrazione di specialisti oculistici privati è inferiore rispetto ai grandi centri pugliesi, questa opzione può ridurre concretamente i tempi e la complessità di accesso alla prevenzione.

Una volta diagnosticato, il glaucoma si gestisce con terapia medica a base di collirio ipotonizzante, con laser o, nei casi più avanzati, con intervento chirurgico. Nessuno di questi trattamenti recupera il danno già avvenuto, ma tutti sono efficaci nel bloccarne la progressione. Un paziente con glaucoma diagnosticato in fase iniziale e correttamente trattato può mantenere una funzione visiva ottimale per tutta la vita. È una delle malattie in cui la parola "prevenzione" ha il significato più letterale: non prevenire la malattia, ma prevenire il danno che essa è in grado di causare quando non viene scoperta in tempo.

Sole e occhi: i danni dell'esposizione UV sulla salute oculare e come proteggersi

Vivere in una regione con oltre 2.700 ore di sole annue come la Puglia è un privilegio per molti aspetti, ma comporta anche una maggiore esposizione cumulativa ai raggi ultravioletti, che sul lungo periodo hanno effetti documentati sulla salute dell'occhio. I raggi UV sono riconosciuti come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo della cataratta, l'opacizzazione del cristallino che rappresenta la prima causa di cecità trattabile nel mondo, e per la degenerazione maculare legata all'età, una condizione che colpisce la zona centrale della retina responsabile della visione nitida e del riconoscimento dei dettagli. In entrambi i casi, l'esposizione solare prolungata e non protetta nel corso degli anni costituisce un fattore di rischio modificabile, su cui è possibile intervenire con comportamenti preventivi semplici ed efficaci.

La protezione più efficace è l'utilizzo di occhiali da sole con lenti certificate per il filtraggio dei raggi UV, con una marcatura CE che attesti la conformità agli standard europei. Molte persone non sanno che le lenti molto scure senza certificazione UV possono essere addirittura più dannose di nessuna protezione, perché la pupilla si dilata in risposta all'oscurità percepita lasciando entrare una maggiore quantità di radiazioni nocive. I cappelli a tesa larga, durante le ore centrali della giornata, aggiungono una barriera fisica ulteriore. Abitudini semplici, da adottare con particolare attenzione nei mesi primaverili quando l'irradiazione UV cresce rapidamente ma l'allerta è ancora bassa nella percezione delle persone.

L'occhio spia del corpo: cosa può rivelare una visita oculistica sulla salute generale

Un aspetto poco conosciuto ma clinicamente molto rilevante è che l'occhio è l'unico organo del corpo in cui i vasi sanguigni sono direttamente osservabili senza procedure invasive. L'esame del fundus oculi, ovvero la valutazione della retina e dei suoi vasi attraverso la pupilla dilatata, permette all'oculista di rilevare segni precoci di patologie sistemiche come il diabete, l'ipertensione arteriosa e alcune malattie neurologiche. Non è raro che una visita oculistica di routine porti alla luce alterazioni vascolari che spingono lo specialista a inviare il paziente da un internista o da un cardiologo per approfondimenti, anticipando la diagnosi di malattie che il paziente non sospettava di avere.

Questa dimensione sistemica della salute oculare è particolarmente importante in un contesto come quello pugliese, dove l'alta prevalenza di diabete e ipertensione rende la retina uno specchio particolarmente prezioso dello stato di salute complessivo. La retinopatia diabetica, che si sviluppa in una quota significativa dei pazienti diabetici nel corso degli anni, è rilevabile attraverso l'esame del fundus prima che produca qualsiasi alterazione visiva, consentendo un intervento laser o farmacologico che ne blocca la progressione verso la perdita visiva grave. Una visita oculistica annuale per i pazienti diabetici non è quindi soltanto cura degli occhi, ma parte integrante di un percorso di gestione della malattia metabolica.

Un controllo che vale una vita: perché aspettare un disturbo visivo è sempre troppo tardi

In tutta la provincia BAT, come in gran parte del Sud Italia, la cultura del controllo oculistico periodico stenta ancora ad affermarsi in assenza di sintomi evidenti. Eppure la logica è la stessa che vale per qualsiasi altra prevenzione sanitaria: aspettare che il problema si manifesti significa affrontare una situazione già compromessa, con margini di intervento ridotti e costi umani ed economici più elevati. La prevenzione oculistica non richiede molto: una visita completa ogni due anni per gli adulti sani sotto i 40 anni, e ogni anno per chi ha superato quella soglia o presenta fattori di rischio specifici.

Strumenti come Elty, che permettono di trovare oculisti disponibili e prenotare online in modo rapido e trasparente, eliminano una delle scuse più ricorrenti per rimandare un controllo: la difficoltà di orientarsi tra i professionisti disponibili e di trovare un appuntamento in tempi utili. Con la primavera che porta più sole, più attività all'aperto e più ore di luce, non c'è momento migliore per fare il punto sulla salute dei propri occhi. La vista, una volta compromessa, non torna indietro: vale la pena proteggerla finché è ancora possibile farlo.