Gli alunni della De Amicis vincitori del premio nazionale "La Matita delle idee"

Gli ex alunni delle classi 5E e 5 I , guidati dalle docenti Roberta Pignatelli e Monica Lauro, si sono aggiudicati il Premio Nazionale Giotto-Fila "La matita delle idee", con l'opera "On de Rock" (vedi foto in basso).Il premio consiste nell'assegnazione di 3.500 euro, da utilizzare per una maxi fornitura di colori, carta bianca e carta colorata Giotto a beneficio dell'intera comunità scolastica del 1°C.D. "De Amicis" di Trani.Lo studio, il lavoro, l'approfondimento e l'impegno sono sempre il mezzo principale per arrivare alla crescita personale, allo sviluppo dei talenti, al successo!È motivo di particolare orgoglio per la scuola constatare come, ancora una volta, gli alunni e le docenti di queste classi siano stati in grado di raggiungere il podio più alto in una competizione nazionale basata sull'applicazione corretta delle tecniche di lavoro e sulla rielaborazione creativa degli apprendimenti scolastici conseguiti.L'opera, ispirata all'artista Dubuffet, custodisce emozioni e stati d'animo e l'urgenza di liberare energia. Il lavoro richiama l'Art Brut, un'arte capace di abbattere le barriere fisiche e mentali che separano gli individui: barriere di pregiudizi, di malvagità, di violenza.