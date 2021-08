Grave incidente stradale sulla statale Trani-Andria: un ferito in codice rosso al "Bonomo"

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle ore 6.50 sulla provinciale Trani-Andria.Per cause in corso di accertamento due autovetture una Matiz ed una Peugeot si sono impattate sulla stessa corsia di marcia. Due i feriti, di cui uno è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118, giunti sul posto, al pronto soccorso del "Lorenzo Bonomo" di Andria.La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri del nucleo radiomobile accorsi per i rilievi di rito e regolamentare l'intenso traffico automobilistico, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corato hanno provveduto a mettere in sicurezza l'arteria stradale, liberandola subito dai pezzi di carrozzeria sparsi sulla carreggiata.Rallentamenti si sono registrati fino alle ore 8 sull'arteria stradale.