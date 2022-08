Grosso incendio a Barletta, colonna di fumo nero visibile anche da Trani

Un colonna di fumo nero e denso ben visibile anche da Trani è causata da un incendio a Barletta di cui non sono ancora chiare le cause. Il rogo si sarebbe sviluppato in zona vicinale vecchia Andria, nella periferia barlettana. L'area interessata è nei pressi dell'ex mattatoio.L'edificio coinvolto nell'incendio sarebbe quello che è stato destinato a nuova sede del comando dei Vigili del fuoco di Barletta. È possibile che un cumulo di rifiuti accatastati all'interno della struttura abbia preso fuoco. In ogni caso, il vento sta trasportando il fumo all'esterno della città per quanto sia visibile in tutto il centro abitato.Stando a queste informazioni, non è da escludere la matrice dolosa dell'evento. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia locale, i vigili del fuoco, la Guardia di finanza e il sindaco Cosimo Cannito.