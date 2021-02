I Fratelli Sgarra protagonisti questa domenica su Rai3 nella rubrica "Est Ovest"

«Siamo orgogliosi di poter essere un simbolo italiano dell'impegno e delle difficoltà che il mondo della ristorazione sta vivendo, - hanno commentato i tre fratelli Sgarra - ma al contempo di essere anche latori di positività visto che, seppur in un momento di crisi, non avendo percepito alcun ristoro, stiamo continuando ad investire in quello che è il nostro sogno, non disconoscendo mai la nostra 'storia di famiglia'».

Si può rivedere il servizio di EST OVEST- Rai3 a questi link al minuto 12,25

'Casa Sgarra', il ristorante stellato Michelin di Trani, eletto a paradigma dell'eccellenza dell'enogastronomia italiana in un momento di difficoltà per il mondo della ristorazione a causa della pandemia. È andato in onda questa domenica 21 febbraio nella rubrica della TGR "EST OVEST" su Rai 3 uno speciale, a firma di Sergio De Nicola, dedicato al ristorante dei tre fratelli Sgarra. Uno spaccato della realtà di chi, pur rappresentando l'eccellenza, non ha potuto usufruire dei ristori governativi elargiti per le chiusure imposte dai vari DPCM, non avendo uno "storico" a cui far riferimento. Casa Sgarra, infatti, ha aperto i suoi battenti a Trani (BT), "una delle nuove capitali italiane del gusto", solo l'11 luglio dell'anno scorso e a soli 4 mesi dall'apertura la bibbia delle guide gli ha attribuito una stella Michelin. È uno dei dieci ristoranti di Puglia a godere di questo ambito riconoscimento, grazie all'indiscusso talento dello chef patron Felice Sgarra e a "una storia di famiglia" come recita il payoff del ristorante che traguarda lo specchio d'acqua del Lungomare Cristoforo Colombo. Assieme a lui, infatti, a concorrere e corroborare il successo di questo nuovo presidio del gusto in città ci sono altre due eccellenze "di famiglia", i fratelli Riccardo, sommelier, e il maître Roberto.