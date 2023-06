Il prossimo fine settimana a Trani il raduno del Roma Club

È prevista la presenza di rappresentanti della AS Roma, il dott. Francesco Pastorella e altri, di grandi campioni del passato come l'indimenticabile Roberto Pruzzo, il bomber, e il terzino di spinta Luigi Garzya. Ci sarà anche il noto cantante Marco Conidi autore e interprete della meravigliosa "Mai Sola Mai" dedicata all'amore per la squadra della Capitale.

È ancora possibile aderire all'iniziativa che si svolgerà anche nelle giornate di venerdì e di domenica contattando il Presidente del Club al 3476762323.

Un particolare grazie va ai Main Sponsor: Giovanni Mucci 1984 (che, oltre a donare dei confetti giallorossi a tutti le Persone che parteciperanno all'evento del sabato, ha anche promosso la straordinaria iniziativa che potrete vedere a questo link https://confetti.giovannimucci.it/evento-roma-club/), Casillo (che farà dono ai partecipanti di un meraviglioso pack di prodotti tipici), la Sigma e il Caseificio Montrone che forniranno prodotti all'evento.

L'iniziativa consente di far conoscere alle tantissime persone che arriveranno da tutta Italia e addirittura da alcune parti d'Europa (parteciperà anche il Roma Club Finlandia, solo per fare un esempio) la nostra meravigliosa Trani.

È questo, anche, il tentativo di dimostrare che con il buon tifo e i sani valori dello sport si possono realizzare tante cose positive, momenti di aggregazione e, non ultimo, di promozione del territorio

Si terrà a Trani questo fine settimana il III Raduno dei Roma Club. L'iniziativa promossa e organizzata dal Roma Club Trani, con AIRC e con il sostegno economico di numerosi sponsor, vedrà il suo momento più importante nella serata di sabato prossimo, 24 giugno.