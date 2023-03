Il rapporto fra terzo settore e pubblica amministrazione, corso di formazione in biblioteca

La Città di Trani, in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV, organizza un corso di formazione e aggiornamento presso la biblioteca Bovio di Trani sul tema "Il rapporto tra Terzo settore e Pubblica Amministrazione".Il percorso formativo è rivolto ad amministratori, dirigenti e funzionari comunali e figure apicali di ETS operanti nel Comune di Trani e "rappresenta una delle azioni concrete e operative che discendono dalla convenzione stipulata tra CSV e Comune di Trani, che con lungimiranza il Comune ha sottoscritto, cogliendo l'opportunità di rafforzare la collaborazione sui territori", come sottolinea Alessandro Attolico, dirigente della I Area della Città di Trani."Si tratta – spiega l'assessore ai servizi sociali della Città di Trani, Alessandra Rondinone - di un'importante occasione formativa che permetterà di instaurare una forma più stretta di collaborazione con gli enti del Terzo Settore nell'ottica di un'amministrazione condivisa sempre più vicina e a servizio dei bisogni della collettività".Le ETS interessate possono iscriversi al corso fino a esaurimento dei posti disponibili.. Sarà data priorità alla partecipazione del maggior numero di ETS. Le iscrizioni sono curate direttamente dal CSV.Il percorso formativo intende consegnare strumenti utili per avviare forme più strette di collaborazione tra Terzo settore e Pubblica Amministrazione e rispondere ai bisogni delle persone e dei territori attraverso l'amministrazione condivisa.Gli obiettivi sono: innalzare il livello di conoscenze e abilità necessarie; favorire l'innovazione organizzativa da parte degli ETS; facilitare confronti e collaborazioni tra ETS e PP.AA.Il corso è strutturato in 10 moduli che si terranno dalle 15.30 alle 18.30 secondo il seguente calendario:Giovedì 16 marzo"P.A. e Terzo settore: aspetti amministrativi e strumenti di dialogo"Roberto D'Addabbo, coordinatore Area Consulenza CSV San NicolaGiovedì 23 marzo"I principi costituzionali e la Carta dei valori del volontariato"Paolo Intino, componente Comitato scientifico CSV San NicolaMartedì 28 marzo"Contesto, senso ed obiettivi generali della riforma del Terzo Settore. Le categorie di Enti del Terzo Settore: OdV, APS, Coop. sociali, Enti filantropici, Reti associative, Società di Mutuo soccorso"Mariarosaria Franco, consulente CSV San NicolaGiovedì 13 aprile"Trasparenza e P.A."Roberto D'Addabbo, coordinatore Area Consulenza CSV San NicolaGiovedì 20 aprile"Sussidiarietà e rapporti con la Pubblica Amministrazione, co-programmazione, co-progettazione, forme di convenzionamento"Rosanna Lallone, presidente Comitato scientifico del CSV San NicolaGiovedì 27 aprile"Comunicare con/il sociale"Marilù Ardillo, responsabile comunicazione Fondazione Vincenzo CasilloGiovedì 4 maggio e martedì 16 maggio"Progettazione e rendicontazione nel sociale"Francesco Capone, esperto di progettazione socialeGiovedì 18 e 25 maggio"Laboratori e autovalutazione"Michele Corriero, docente di Scienze dell'Educazione dell'UniBadate da definireWebinar pubblici su "Progettazione sociale" e "Crowdfunding e fundraising"