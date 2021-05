Impatto tra auto e moto in via Malcangi: il modello andriese non udente Armando Conte ferito nell’incidente

E' di Andria il motociclista che sabato 22 maggio è stato coinvolto in un incidente in via Malcangi . Il modello non udente Armando Conte stava percorrendo in moto via Malcangi quando, improvvisamente, un'auto nel tentativo di effettuare una curva, avrebbe mancato di dare precedenza ad Armando che, invece, sopraggiungeva dal senso opposto. L'impatto non è stato leggero, e il nostro centauro in sella alla moto è stato sbalzato sul parabrezza della macchina.Lo scontro gli ha causato una frattura alla spalla, lussazioni agli arti e al viso, oltre che il danno all'impianto concleare. Tuttavia i medici rassicurano che nel giro di un mese Armando guarirà, e potrà tornare a condurre la sua vita da modello; ma dovrà rinunciare, almeno per il momento, alla sua moto, completamente distrutta insieme al suo sogno di poter viaggiare on the road.La notizia del drammatico sinistro è diventata, nel giro di poco tempo, virale sui social tanto da catturare l'attenzione del noto conduttore televisivo Beppe Convertini, il quale ha voluto esprimere concretamente la sua vicinanza al giovane andriese Armando, telefonandogli. Una chiamata cordiale, che certamente lo ha sorpreso, riuscendo ad infondergli forza e coraggio."L'umiltà di Beppe Convertini si nota proprio dalle piccole attenzioni, frutto di tanta bontà. All'improvviso ricevo una sua chiamata perché interessato ad avere notizie di mio figlio Armando", commenta Stefania, mamma del modello non udente, "Mentre, paradossalmente, da altre persone (più vicine alla nostra famiglia) non ho ancora ricevuto alcuna telefonata".Segnali di vicinanza sono giunti, nei giorni precedenti, anche da parte del regista Sebastiano Rizzo, della conduttrice e attrice Carmen Morello e dell'attore pubblicitario Graziano Scarabicchi, i quali hanno ritenuto gentile, da un punto di vista umano, esprimere il loro supporto tramite chiamate e messaggi d'affetto.Il giovane modello andriese ha avuto modo di conoscere questi volti noti della televisione italiana durante l'evento "Red Carpet dell'Amore", tenutosi lo scorso anno, esattamente il 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati. Da quel giorno Armando fece breccia nei cuori dei vip, tanto da ricordarsi di lui anche dopo aver trascorso un anno e mezzo da quell'indimenticabile incontro."Ringrazio di cuore tutti, per i messaggi di vicinanza e supporto. E' stata una carezza al cuore per mio figlio, in un momento così delicato della sua vita", conclude emozionata la mamma di Armando.