In fiamme la caldaia di un appartamento in corso Italia: nessun ferito

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 maggio, in un appartamento al primo piano in corso Italia. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco la caldaia: fortunatamente solo tanto spavento per i conquilini presenti in casa ma nessun ferito. In breve tempo è giunto un mezzo dei Vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'abitazione.Sul posto è anche intervenuta la Polizia di Stato per chiudere il tratto di strada interessato alla circolazione.