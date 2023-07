In fiamme un'auto parcheggiata in via Tasselgardo, traffico bloccato, intervenuti i Vigili del Fuoco

Un'auto di tipo Suv ha preso fuoco questa sera in via Tasselgardo: era parcheggiata lungo il marciapiede nei pressi della scuola media "Giustina Rocca" quando alcuni passanti hanno notato del fumo cominciare a fuoriuscire dalla vettura, avvolgendo poi l'auto che in pochi minuti è stata divorata dalle fiamme. Immediato l'allarme: sul posto sono intervenuti prontamente pattuglie della Polizia di Stato e Polizia Locale, oltre a due mezzi dei Vigili del Fuoco di Barletta che hanno prontamente domato le fiamme. L'auto, una Nissan Qashqai, dopo alcune verifiche da parte delle Forze dell'Ordine è risultata di proprietà del consigliere comunale Michele Di Gregorio che, avvertito dell'accaduto, si è prontamente recato sul posto.L'incendio dell'auto non ha fortunatamente causato danni ad altre vetture presenti nei pressi. Il traffico è rimasto bloccato e sul luogo numerosissimi curiosi hanno assistito alle operazioni di spegnimento dell'incendio.