In fiamme un terreno incolto in via Superga: difficili le operazioni di spegnimento a causa del vento

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 agosto, in un terreno incolto in via Superga, nei pressi del distributore di benzina Q8. Le fiamme in breve tempo sono diventate sempre più alte complici le raffiche di vento che ostacolano le operazioni di spegnimento. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che stanno cercando in tutti i modi di domare il rogo ed il rischio è che possa aumentare sempre più. Nel frattempo, infatti, le fiamme hanno raggiunto la strada ed il traffico è stato bloccato.