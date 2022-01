Incendio in un’abitazione in via Dalmazia, nessun ferito

Non si registrano fortunatamente feriti nell'incendio verificatosi nel primo pomeriggio di mercoledì 12 gennaio in un'abitazione al piano rialzato in via Dalmazia. Per cause ancora tutte da chiarire, la casa ha iniziato improvvisamente a prendere fuoco: gli occupanti sono riusciti ad uscire tempestivamente fuori e a mettersi a riparo. Tanto lo spavento ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono poi giunti due mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme e una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso.