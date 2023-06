Incendio in un terreno in via Martiri di Palermo

Un incendio di medie proporzioni è divampato questa mattina, intorno alle ore 9, in via Martiri di Palermo, in un tratto di terreno che costeggia la 16bis. A bruciare principalmente erba incolta e sterpaglie. Al momento non si segnalano particolari disagi se non fosse che la nube di fumo è ben visibile anche dalla statale creando problemi di visibilità per gli automobilisti in transito. In arrivo i soccorsi per domare le fiamme.