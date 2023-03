Incendio in via del Curatoio: in fiamme scarti di lavorazione di calzature

Un incendio si è sviluppato in serata in un capannone manifatturiero di via del Curatoio, nella zona industriale di Trani: dopo l'allarme dato al comparire delle prime fiamme e del copioso e denso fumo proveniente dalla zona, immediatamente sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Municipale di trani e le autobotti dei Vigili del Fuoco. Il loro pronto intervento (sono ancora presenti sul posto) è servito a domare le fiamme prima che prendessero maggiore consistenza e distruggessero l'intera struttura. Pare si tratti di scarti della lavorazione di calzature, e ora si indaga per capire l'origine dell'accaduto e la conta degli eventuali danni provocati.