Incidente in via delle Forze Armate: auto s’inchioda per schivare un pedone

Ha creato disagi e rallentamenti alla circolazione un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 5 luglio in via delle Forze Armate, teatro negli ultimi periodi di diversi sinistri. Una Fiat per far attraversare un pedone pare si sia inchiodata urtando con un'altra auto e riportando alcuni danni sulla parte anteriore. Nessuno fortunatamente si è fatto male se non lievi contusioni a causa dell'urto.Sul posto è intervenuta la Polizia locale per regolamentare il traffico in ambedue i sensi di marcia. Del resto gli stessi residenti, accorsi sul posto subito dopo l'impatto, hanno lamentato l'alta velocità con cui i mezzi percorrono quella strada.