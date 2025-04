"Jazz and Classical Quartet" la formazione emoziona il pubblico del Beltrani

Social Video 5 minuti Jazz and Classical a Palazzo Beltrani - 2025

La musica jazz e la musica classica, pur nascendo in contesti storici e culturali differenti, hanno intrecciato un dialogo affascinante fatto di influenze reciproche, punti di contatto e dissonanze.Questo rapporto, che si è sviluppato nel corso del XX secolo, continua a stimolare la creatività di musicisti e compositori, creando opere che sfidano le convenzioni e arricchiscono entrambi i generi, grazie anche alle serate come quelal dello scorso 27 aprile che ha visto la "andare in scena a Palazzo delle Arti Beltrani.La formazione che incarna la "via alternativa" tra musica colta e jazz, si confermata per qualità e talento:al flauto,al pianoforte,alla batteria eal contrabbasso hanno spaziato in un repertorio dai colori vivaci e dalle note intense che hanno deliziato i presenti oltre le attese, dimostrando nei fatti che ci può essere dialogo fra due generi musicali.Il quartetto è un ponte sonoro tra mondi apparentemente lontani: il rigore della musica classica e la libertà creativa del jazz, ma la formazione JandC , ispirata dai leggendari pianisti francesi Claude Bolling e Jacques Loussier, ha esplorato il terreno fertile delle contaminazioni musicali, dando vita a esecuzioni originali ed emozionanti con un unico obiettivo, e ci sono riusciti: quello di trasformare ogni brano in un viaggio, capace di emozionare tanto il cultore quanto il neofita.