L'Anpi Bat dona un libro a chi non può fare regali

L'Anpi Bat ha deciso di avviare un'iniziativa di solidarietà a favore di tutti coloro che per Natale non avranno la possibilità di farsi o fare un regalo. A scelta potranno ricevere in dono un romanzo, un saggio o una raccolta di racconti sulla storia della Resistenza, sulla Costituzione, sui Diritti umani e civili. "L'emergenza sanitaria e tutte le limitazioni conseguenti hanno condizionato fortemente anche noi dell'Anpi e ridotto la nostra presenza nelle scuole e l'organizzazione di incontri in presenza". Ha spiegato il presidente dell'Anpi Bat Roberto Tarantino."Abbiamo continuato, però, nei limiti del possibile con interventi a distanza. Lo scorso aprile, in occasione della Festa della Liberazione, abbiamo devoluto i proventi del tesseramento in favore della Protezione Civile regionale. Oggi abbiamo voluto dare un nuovo segnale di solidarietà facendo nostre le parole del nostro presidente nazionale, Gianfranco Pagliarulo, che ha ricordato che l'Anpi è impegnata, tutti i giorni, a "rendere permanente e attuale il sistema di valori generali che attribuiamo all'insieme degli eventi che abbiamo definito Resistenza e ai suoi protagonisti. In primo luogo, i partigiani e le staffette, i militari e poi i civili che a vari livelli e con varie modalità operarono la scelta ad iniziare dai valori di giustizia sociale, di libertà, di democrazia, di solidarietà, di pace"."L'Anpi Bat vuole rendere sempre vivo uno dei principi che ha animato la Resistenza, pilastro della nostra Costituzione: la solidarietà. Per questo invita chi non può acquistare un regalo a recarsi presso il punto vendita Mondadori Store di Barletta, in Corso Vittorio Emanuele 42. La libreria Mondadori è estremamente fornita e saprà consigliare il testo più adatto a un neofita, a un appassionato, a un bambino o a un ragazzo"."Noi speriamo che – conclude il presidente dell'Anpi BatL'ANPI BAT dona un libro a chi non può fare regali Roberto Tarantino - un buon libro, che è "cibo per l'anima", possa dare un piccolo sostegno a chi sta per vivere un Natale difficile".