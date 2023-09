L’esposizione dei disegni dei bambini ucraini arriva a Trani

L'esposizione dei disegni dei bambini ucraini a Trani in occasione della Giornata internazionale della PaceAssociazione, con il sostegno dell'associazione, presentano nel cuore della Puglia, a Trani, una mostra diffusa che si svolgerà in contemporanea in più di 10 città italiane, dedicata ai bambini ucraini che disegnano il loro desiderio più grande in questo momento: la Pace in un paese libero, rappresentata dalla Colomba.L'esposizione verrà inaugurata sabato 23 settembre alle ore 17.30 in via Mausoleo 25 a Trani e sarà aperta al pubblico fino all'8 ottobre.Il progetto dell'esposizione e il tema scelto trovano origine nel primo giorno di guerra che colpì Kherson, nelle primissime ore della tragica mattinata del 24 febbraio 2022.Lagià nel pomeriggio del 24 febbraio ha capito che deve intervenire per sostenere i propri alunni là dove si trovavano, che fosse nei rifugi, nelle cantine o in fuga, decidendo di lanciare il progetto(Colori per disegnare la pace) Yulia ha diffuso un messaggio di speranza, proponendo ai bambini una sfida: "Disegniamo il mondo di Pace, il mondo che vorremmo, il mondo di domani, per noi, per voi, per i vostri cari, per tutti".Già il 25 febbraio del 2022 Yulia Slipich ha chiesto loro: "e il mondo diventerà così come lo visualizzate". E i bambini hanno risposto, compiendo così un piccolo gesto eroico, un esempio di amore e dedizione, di altruismo e resistenza.Simbolo dell'ottimo riscontro dell'iniziativa è il successo, ospitata da RFK International House of Human Rights, dal 31 maggio al 10 giugno 2023,L'obbiettivo è espandere il progetto, riproponendo la mostra nelle varie città d'Italia in concomitanza con la Giornata internazionale della Pace, celebrata il 21 settembre.Il progetto mira ad un coinvolgimento che porti a dare una risposta alla domanda: "cosa possiamo fare per fare vivere tutti i bambini in un mondo senza le guerre?"La mostra-evento che, lancia l'appello alle scuole di Trani coinvolgendo i bambini a visitare la mostra e presentare opere a tema di pace per partecipare alle prossime esposizioni del progetto. L'esposizione si svolgerà nella sede", patrocinata dalla città di Trani e si prefigge l'obiettivo di allargare la collaborazione con le realtà ucraine, particolarmente nell'ambito culturale e socio educativo.Il presidente de Lacarvella prof. Antonio Russo si è detto, al momento unica in Puglia.La scuola d'arte di Kherson, in cui, prima dello scoppio della guerra,di talento, è riuscita a preservare un sistema unico di formazione creativa per giovani artisti.Allo scoppio dell'invasione la scuola, raggiungendo più di 500 bambini che oggi vivono in diverse città dell'Ucraina e del mondo (dall'Australia al Canada).Durante l'anno scolastico gli insegnanti della scuola hanno adattato il sistema di insegnamento alla DAD, sviluppando materiali metodici ad hoc per un lavoro efficace e di alta qualità, necessario per la riabilitazione artistica e il sostegno ai bambini.Durante la guerra, la Scuola d'arte di Kherson ha organizzato e realizzato una serie di progetti internazionali di successo, in particolare il progetto artistico dell'unità dell'Ucraina e del mondo "DRAW PEACE", che ha trovato una corrispondenza immediata con il progettoOltre all'esposizione dei disegni, la mostra prevede master-class e altri tipi di eventi culturali legati all'arte ucraina per bambini e ragazzi.