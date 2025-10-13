Bovio rocca palumbo D'Annunzio
Bovio rocca palumbo D'Annunzio
Scuola e Lavoro

L’I. C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio al Teatro Petruzzelli per il “Don Carlo” di Verdi

Un’esperienza formativa per 125 studenti con il Dirigente Giovanni Cassanelli nel progetto “Una sera all’opera”

Trani - lunedì 13 ottobre 2025 07.15
L' Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" consolida la sua presenza in un Teatro di prestigio, riprendendo con grande entusiasmo la partecipazione alle prove generali delle opere liriche, in questo caso il "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, presso il Teatro Petruzzelli di Bari. La visione di questo celebre melodramma in 4 atti rappresenta un momento culminante per l'Istituto e un'occasione formativa straordinaria, che ha coinvolto ben 125 alunni, supportati dal Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, promotore del Progetto "Una sera all'opera". Gli studenti si sono immersi in una complessa storia antica che intreccia potere e ragion di Stato, amore e tradizione. Da questa trama ricca di pathos emerge con forza il valore inestimabile dell'amicizia tra Don Carlo e Rodrigo, un esempio positivo da imitare.
La scuola, attraverso iniziative come questa, si pone l'obiettivo di favorire la crescita umana e culturale dei ragazzi, oltre a quella specificamente musicale. Offrire queste grandi occasioni è, infatti, uno degli obiettivi primari dell'Istituto Comprensivo RBPD.
La maestosità dei brani corali, la potenza degli ottoni e delle percussioni, lo sfarzo dei costumi e della scenografia hanno letteralmente incantato il giovanissimo pubblico che ha assistito allo spettacolo con notevole interesse.
Tutto ciò è frutto di un lavoro impeccabile di squadra condotto da docenti appassionati coordinati dal Dirigente Prof. Cassanelli che, in qualità di musicista e musicologo, riesce a coinvolgere e arricchire in modo significativo il percorso di formazione e la personalità dei suoi studenti. Si rivolge un sentito e profondo ringraziamento alle famiglie degli alunni che hanno creduto nell'iniziativa e che hanno supportato vivamente la partecipazione dei propri figli a questo evento. Un plauso speciale va, infine, alla dedizione e al costante impegno dei docenti che hanno motivato gli studenti e che sono riusciti a rendere questa esperienza una preziosa realtà di crescita.
  • scuola Bovio Rocca Palumbo
Altri contenuti a tema
Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio: a scuola con stampante 3D, creatività e tecnologia.  Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio: a scuola con stampante 3D, creatività e tecnologia.  Con i prof. Palmieri e Monopoli, per i ragazzi un viaggio tra innovazione, progettazione e immaginazione
L’estate non ferma lo studio della musica al comprensivo Rbpd L’estate non ferma lo studio della musica al comprensivo Rbpd Le lezioni sono state tenute dal prof. Pietro Doronzo (flauto traverso) e dalla prof.ssa Paola de Candia (violoncello)
10 Imparare divertendosi anche a luglio: concluso il progetto "Esploriamo la matematica nella natura" Imparare divertendosi anche a luglio: concluso il progetto "Esploriamo la matematica nella natura" Protagonisti venti bambini delle classi prime e seconde del comprensivo R.B.P.D.
Allenare la mente e il corpo: un’estate formativa all’I.C. RBPD di Trani Allenare la mente e il corpo: un’estate formativa all’I.C. RBPD di Trani Dal 23 giugno al 9 luglio due corsi DM/19, uno dedicato al gioco degli scacchi e l’altro alla pallavolo
"Decoriamo…in versi”, un progetto di arte e poesia per l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio" "Decoriamo…in versi”, un progetto di arte e poesia per l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio" Un modo di trasmettere senso civico di appartenenza e per rendere la scuola un luogo ancora più bello e vissuto
Emozione e talento nel Concerto per la Pace del comprensivo B.R.P.D. Emozione e talento nel Concerto per la Pace del comprensivo B.R.P.D. Un esempio fi come la scuola possa essere un faro nella costruzione di una cultura di pace e solidarietà
"Rotaie di Benessere”: a Trani lo sport inclusivo viaggia su due ruote "Rotaie di Benessere”: a Trani lo sport inclusivo viaggia su due ruote Il progetto promosso dall’Associazione Pegaso ha coinvolto gli studenti dell’I.C. R.B.P.D. in un percorso educativo tra ciclismo, empatia e rispetto
Trionfo del Comprensivo B.R.P.D al Premio Nazionale sull’Inclusione a Castel di Sangro Trionfo del Comprensivo B.R.P.D al Premio Nazionale sull’Inclusione a Castel di Sangro Per le classi 2^C e 2^B ha ritirato i premi la studentessa Virginia Vania
Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia
13 ottobre 2025 Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia
PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla "
13 ottobre 2025 PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla"
Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon
12 ottobre 2025 Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon
La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1
12 ottobre 2025 La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1
Il “Puglia Gospel 2025” riempie Piazza Quercia a Trani
12 ottobre 2025 Il “Puglia Gospel 2025” riempie Piazza Quercia a Trani
Michele Lattanzio: "L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro "
12 ottobre 2025 Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro"
Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
12 ottobre 2025 Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
12 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
6
Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
12 ottobre 2025 Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire
12 ottobre 2025 La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.