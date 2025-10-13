L’I. C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio al Teatro Petruzzelli per il “Don Carlo” di Verdi

L' Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" consolida la sua presenza in un Teatro di prestigio, riprendendo con grande entusiasmo la partecipazione alle prove generali delle opere liriche, in questo caso il "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, presso il Teatro Petruzzelli di Bari. La visione di questo celebre melodramma in 4 atti rappresenta un momento culminante per l'Istituto e un'occasione formativa straordinaria, che ha coinvolto ben 125 alunni, supportati dal Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, promotore del Progetto "Una sera all'opera". Gli studenti si sono immersi in una complessa storia antica che intreccia potere e ragion di Stato, amore e tradizione. Da questa trama ricca di pathos emerge con forza il valore inestimabile dell'amicizia tra Don Carlo e Rodrigo, un esempio positivo da imitare.La scuola, attraverso iniziative come questa, si pone l'obiettivo di favorire la crescita umana e culturale dei ragazzi, oltre a quella specificamente musicale. Offrire queste grandi occasioni è, infatti, uno degli obiettivi primari dell'Istituto Comprensivo RBPD.La maestosità dei brani corali, la potenza degli ottoni e delle percussioni, lo sfarzo dei costumi e della scenografia hanno letteralmente incantato il giovanissimo pubblico che ha assistito allo spettacolo con notevole interesse.Tutto ciò è frutto di un lavoro impeccabile di squadra condotto da docenti appassionati coordinati dal Dirigente Prof. Cassanelli che, in qualità di musicista e musicologo, riesce a coinvolgere e arricchire in modo significativo il percorso di formazione e la personalità dei suoi studenti. Si rivolge un sentito e profondo ringraziamento alle famiglie degli alunni che hanno creduto nell'iniziativa e che hanno supportato vivamente la partecipazione dei propri figli a questo evento. Un plauso speciale va, infine, alla dedizione e al costante impegno dei docenti che hanno motivato gli studenti e che sono riusciti a rendere questa esperienza una preziosa realtà di crescita.