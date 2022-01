La Bellezza del Natale, i vincitori del concorso organizzato dall'associazione Lacarvella

Il 7 gennaio scorso in modalità telematica, sono stati decretati i vincitori del concorso organizzato dall'associazione nazionale culturale Lacarvella, La Bellezza del Natale, giunto alla sua sesta edizione.I premi divisi in tre diverse tipologie, (scuola, parrocchie e famiglie) sono stati aggiudicati da una commissione scientifica composta da Elisabetta Volpe, Alessandro Porcelluzzi, Marino Pagano, Raffaella Greco, Arkadiusz Sedek, una ecclesiale composta da don Riccardo Aresti - Andria, Don Gigi Mancia - Lecce, Don K. Ivani - Albania, padre John Varghese - Argentina, e una suora laica, Rosa Mafalda ed infine da Elisabetta Cursoli, delegata giovani.Ecco tutti i vincitori:La Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" di Modugno, primo e secondo premio 1L, terzo premio 1 E.Secondaria di primo grado di Arconate 2 A, Secondaria di primo grado di Buscate 2 A.Primo premio parrocchie: parrocchia sant'Eusebio di Arconate.Famiglie: primo premio Davide Volpe di Calciano (Mt), secondo premio Carmine Tedeschi di Trani.L'iniziativa è stata patrocinata dal comune di Castano Primo, parrocchia San Luigi Castel del Monte di Andria, Filmowa Krakowska Szkola Cracovia, Go Factory Art, Bisceglie Illuminata, Modugno Meridiana.Il concorso ha visto partecipare anche gli artisti Antonio Russo Galante, Norberto Iera, Franca Balla nell'ambito di una mostra digitale.