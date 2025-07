La casa natale di Giovanni Bovio a Trani rinasce come polo inclusivo per cultura e socialità

L'immobile storico in Via Mario Pagano, dopo anni di degrado, sarà trasformato nel progetto "Lampo", un laboratorio multimediale e polifunzionale per tutte le generazioni.

La casa natale di Giovanni Bovio, situata in Via Mario Pagano a Trani, è pronta per una nuova vita, trasformandosi in un vivace spazio inclusivo dedicato ad attività sociali e culturali. Dopo anni di abbandono e occupazioni abusive che ne hanno compromesso la struttura, l'edificio, di proprietà comunale, sarà riqualificato grazie a un finanziamento regionale e alla partecipazione al bando "Luoghi comuni".Il cuore del progetto è "Lampo" (Laboratorio multimediale polifunzionale), un centro innovativo che impiegherà giochi, tecnologia e laboratori autofinanziati. L'obiettivo principale è promuovere l'inclusione, favorire l'intergenerazionalità e contrastare la ludopatia, offrendo incontri, laboratori e un prezioso spazio di socializzazione per tutta la comunità. Attualmente, i lavori si concentrano sulla riqualificazione del piano terra, affidati alla ditta Generaledil con risorse di circa 68.000 euro, all'interno di un budget complessivo di 201.000 euro.Questo intervento segna una vera e propria rinascita per lo spazio, che, pur non diventando una scuola o un museo strettamente dedicato a Bovio, si configura come un luogo di rigenerazione sociale e culturale. Diventa importante destinare efficacemente questo immobile a un uso che favorisca la comunità, in particolare i giovani, evitando che un bene così significativo resti inattivo o venga dimenticato.