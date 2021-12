Si celebra oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità. "E' una data convenzionale – scrive il vice sindaco della Città di Trani, Fabrizio Ferrante – per ricordare a tutti che la disabilità non è un mondo a parte, ma è parte del mondo. Generalmente in queste occasioni si tende a rendersi promotori di promesse e iniziative che il giorno dopo cadono nel dimenticatoio. Compito di ognuno di noi deve essere invece quello di alimentare la speranza quotidiana della inclusione vera. Cosa che, come Amministrazione, stiamo facendo da diversi anni e che continueremo a fare anche con una progettualità sperimentale ma innovativa al tempo stesso che consenta di far sì che il 3 dicembre non sia semplicemente una data sul calendario, ma sia la testimonianza di un impegno vero e quotidiano".