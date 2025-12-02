La Magia delle Letterine di Natale: un'iniziativa per i più piccoli e il commercio di vicinato

Il Distretto Urbano del Commercio di Trani, attraverso il coinvolgimento degli esercizi commerciali di vicinato aderenti, lancia un'iniziativa speciale dedicata alle famiglie ed ai loro bambini denominata "La Magia delle Letterine di Natale".



Un progetto che, insieme alla valorizzazione delle tradizioni, della creatività e spirito comunitario, ha l'obiettivo di cogliere l'occasione dello "shopping natalizio" per far riflettere i consumatori sulla importanza "dell' acquistare", "fare compere" e "visitare" gli esercizi, i negozi di vicinato, soprattutto quelli storici, che riescono a mantenere "viva ed illuminata" la Città.



La partecipazione dei consumatori in questi giorni di festa deve assumere la consapevolezza che consumare in Città l'aiuta a rimanere vitale e, soprattutto, sicura.



Modalità di partecipazione

Chi può partecipare: tutti i bambini di Trani fino ai 10 anni



Come partecipare:

Effettuando un acquisto presso una delle attività aderenti al circuito commerciale indicato. Dopo l'acquisto, i bambini (i suoi familiari) potranno consegnare la propria letterina di Natale direttamente al commerciante, inserendo nome e cognome ed un numero di cellulare in caso di contatto. I commercianti raccoglieranno le letterine e le consegneranno (o contatteranno) alla sede operativa del Distretto Urbano del Commercio di Trani c/o Confesercenti – via avv. V. Malcangi, 197 – sig. Luigi Pappolla.



Selezione: una Giuria composta dal Presidente (nonché Sindaco) e/o suo delegato, dall'ass. alle Attività Produttive, dall'ass. alla Cultura, dal Manager del Distretto Urbano, da Un rappresentante di Confesercenti e Confcommercio, selezionerà, valutandole, le letterine ricevute dai Commercianti, individuando quelle più creative ed originali originalità che esprimono al meglio lo spirito delle Festività Natalizie. Tra queste saranno scelte le 2 letterine più belle che saranno premiate con un buono acquisto del valore di 150€ ciascuno, da utilizzare presso l'attività commerciale "Giodicart Trani", punto di riferimento per l'acquisto di giochi, articoli per la scuola e idee regalo, sponsor della manifestazione.



Durata dell'iniziativa, periodo di raccolta letterine: dal 01/12/2025 al 24/12/2025.



Dove, presso tutte i negozi e gli esercizi di Trani aderenti al circuito commerciale individuato dagli organizzatori, che espongono la locandina dell'iniziativa.



Premiazione: la cerimonia di consegna dei premi avverrà in occasione di un evento pubblico organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Trani, alla presenza dei titolari degli esercenti aderenti, cui sarà consegnato un attestato di partecipazione, e delle famiglie partecipanti.



Obiettivi dell'evento. Promuovere e sostenere gli esercizi di vicinato della Città, valorizzandone il ruolo sociale, oltre che commerciale, rendendo lo shopping natalizio anche un'occasione di crescita socio culturale coinvolgente e collettiva. Rafforzare il legame tra commercianti e comunità, trasformando lo shopping natalizio in un'esperienza da ripetere in ogni occasione dell'anno. Valorizzare la creatività dei bambini, dando spazio alle loro sincere emozioni ed alla loro fantasia. Trasmettere i valori della tradizione natalizia più semplice, mantenendo viva la "Magia" che può esprimere una semplice "letterina di Natale" capace di trasferire simbolici segni di speranza, sogni e pace nel mondo.