La musica, il mare e la bellezza: il 4 agosto intorno al faro verde due pianoforti gran coda accompagneranno il sorgere del giorno

Lì dove Trani si spinge più audace verso il mare, proprio lì, sull'estremità del molo di S. Nicola intorno al faro verde, venerdì 4 agosto avverrà un miracolo di assoluta bellezza, un atto d'amore che il maestro Alfonso Soldano ha dedicato alla sua città.Insieme a Giuseppe Greco, con cui a forma il duo Alborada, "176 tasti e 20 dita regaleranno l'alba più bella dell'estate".Solo a immaginare quello che fra una settimana accadrà sul molo vengono i brividi, nel sogno del maestro di unire in una sola armonia il sorgere del giorno, le onde del mare, melodie scelte tra le più fruibili e più conosciute di ogni tempo e l'emozione di quanti saranno presenti.Un'armonia preziosa che ha visto anche l'unione forze nell'organizzazione di questo evento che non è affatto facile, però vi è intuibili questione di logistica organizzazione e sicurezza: e Alfonso Soldano, con la associazione musicale culturale Domenico Sarro, in collaborazione con la fondazione Ciccolini, ha coinvolto forze in campo che si sono espresse con impegno e passione.A partire da Niky Battaglia, instancabile organizzatore di eventi straordinari, un legame con la associazione Domenico Sarro che viene da lontano e un legame con l'arte che si fa sempre più potente e prezioso per la città attraverso non solo gli eventi organizzati a Palazzo Beltrani; ma anche il Comune di Trani, con il sindaco Amedeo Bottaro in prima fila , consapevole di un evento che sarà capace di portare Trani davvero in una eco internazionale e che con Alfonso Soldano ha realizzato un video di presentazione per invitare tutti a questa magia.Un concerto costruito nella scelta del luogo, nella scelta del repertorio, e ovviamente dell'orario, che è tutt'uno con la città di Trani, con li espressione di ciò che Trani dovrebbe costituire nel panorama della cultura italiana, Trani ricca di luoghi e di prospettive che potrebbero renderla davvero meta turistica e di possibilità per la propria cittadinanza trecentosessantacinque giorni l'anno.Lo scrigno prezioso che da decenni l'associazione musicale Domenico Sarro costituisce per Trani continua a regalare, sorprese , gioielli e talenti di fama internazionale: proprio come Alfonso Soldano, che non solo non dimenticano, ma, in una carriera che lo sta portando in tutto il mondo, continua a operare per esaltare la propria città e il futuro dei suoi cittadini.per prenotazioni e bigliettiPalazzo Beltrani0883 500044 www.nessondormatrani.it 39/371 41 9 11 36nessundormatrani gmail.comBiglietto intero: 15 euro più prevendita, biglietto ridotto 10 euro più prevendita. Ingresso ore 4.