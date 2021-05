La presenza del Comitato “Dante Alighieri” a Trani tra fine Ottocento e primi anni del Novecento

Prosegue il progetto di divulgazione culturale con le nuove piattaforme digitali a cura della Società Dante Alighieri-Comitato di Trani.Sabato 29 maggio, alle ore 17,00, sul canale YouTube della Società Dante Alighieri-Comitato di Trani si terrà l'incontro Alle radici della presenza del Comitato "Dante Alighieri" a Trani tra fine Ottocento e primi anni del Novecento.L'incontro si propone di ripercorrere le tappe salienti della presenza della DA a Trani dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento.La conversazione si fonda sul ritrovamento di alcuni documenti significativi a partire da un opuscolo del 1907 in cui è riportato il discorso pronunciato da Cleme Raimondi-Magno la sera del 9 maggio dello stesso anno in occasione della Festa della consegna della bandiera al Comitato "Dante Alighieri" della città.Saranno anche letti e commentati alcuni articoli apparsi su un numero unico intitolato "La Puglia" e stampato nell'ottobre del 1894 in occasione del quinto Congresso della "Dante Alighieri" in Bari. Questi documenti offriranno la possibilità di tracciare un quadro significativo dei protagonisti e delle iniziative del Comitato "Dante Alighieri" ai suoi albori a Trani con uno sguardo all'intera Puglia.L'incontro inizierà con il videosaluto del Segretario Generale della Società Dante Alighieri prof. Alessandro Masi e sarà presentato e moderato dalla Prof.ssa Angela Di Nanni (Presidente dell'Associazione culturale Traninostra) con la partecipazione dell'Assessore alle Culture del Comune di Trani prof.ssa Francesca Zitoli, del Direttore della Biblioteca comunale "G. Bovio" di Trani - dott.ssa Daniela Pellegrino e del Presidente del Comitato DA di Trani - prof.ssa Grazia Distaso.