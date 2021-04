La scrittura delle donne, prossima ospite Elisa Ruotolo

Sabato 10 aprile, ore 18:30, secondo appuntamento del ciclo "La scrittura delle donne", ciclo di incontri letterari curato da Vito Santoro in collaborazione con la Libreria Luna di Sabbia. Interverrà Elisa Ruotolo, autrice del romanzo Quel luogo a me proibito (Feltrinelli). In questo suo nuovo lavoro la scrittrice campana conduce il lettore in un Meridione a tratti ancora arcaico.Qui una ragazza prova a crescere nonostante un ambiente familiare soffocante, dove ogni gesto e ogni parola vengono spietatamente misurati sul giudizio sociale; dove la gioia, il desiderio, la conoscenza di sé e del proprio corpo sono luoghi proibiti. Il nido protettivo diventa nodo, uno dei più difficili da sciogliere. "Famiglia era questo: una messa in comune del privato, un difetto dell'autonomia, una continua chiamata in causa dell'altro, un sostenersi che diveniva peso." Fa eccezione soltanto la nonna materna, da cui la nipote sente di aver ereditato il "sangue ferino", una sotterranea spinta a spezzare i legami e a disobbedire.Dialoga con l'autrice Vito Santoro.